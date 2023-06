Cosa ci aspettiamo?

Luna di fragole: che cos’è?

Sfortunatamente, illuna di fragolaContrariamente a quanto suggerisce il nome, non sarà screziato o rosso come una fragola. Nel calendario lunare corrisponde semplicemente alla luna piena che si verifica nel mese di giugno.

Questo soprannome è stato dato dai nativi americani che studiavano il cielo, riferendosi alle fragole raccolte in questo periodo dell’anno. In effetti, era comune in molte culture nominare le lune piene durante tutto l’anno per tenere traccia del tempo, come la “luna rosa” (dal nome dei piccoli fiori selvatici della stagione) che vi abbiamo portato ad aprile.

Pertanto, la luna della fragola può avere altri nomi in diverse regioni del mondo (Luna del loto, Luna del mais verde, Luna della notte lunga, ecc.). In Europa, a volte è chiamato “Luna rosaPerché questo è il periodo in cui sbocciano questi famosi fiori.

Lo sapevate ? Secondo il media specializzato Starwalk, il termine “luna di miele” potrebbe avere la stessa origine: perché il mese di giugno corrisponde al periodo dell’anno in cui si raccoglie il miele e dove sono frequenti i matrimoni.

Apri i tuoi calendari: il 3 luglio 2023 toccherà alla luna piena dei cervi illuminare il cielo!

Quando possiamo vederlo quest’anno?

Quest’anno, la luna piena della fragola, visibile dall’emisfero settentrionale, raggiungerà la sua fase completa alle 3:42 GMT (5:32 in Francia) del 4 giugno 2023.

Come tutte le altre lune piene dell’anno, potrebbero essere bianche o dorate grazie al fenomenoRiley si distrae“: un effetto visibile che si verifica quando la luna è bassa sull’orizzonte. Lo spettro della luce visibile (costituito dai colori dell’arcobaleno) attraversa lo spesso strato atmosferico che filtra le lunghezze d’onda corte della luce blu e lascia entrare quelle più lunghe lunghezze d’onda rosse e arancioni: il processo è lo stesso durante il tramonto!

>>Leggi anche: Blu, giallo o rosso: qual è il vero colore del cielo?

fonte : starwalk