Cosa cambia per i contatti lunedì 21 marzo

L’isolamento cambia quando sei in contatto con qualcuno con coronavirus, a partire da lunedì.

Le regole del governo nella lotta contro un’epidemia malattia di coronavirus Quest’ultimo cambia molto rapidamente. Dal 14 marzo Permesso di vaccinazione revocatoallo stesso modo della maschera interna (Fatta eccezione per i trasporti pubblici e gli ospedali).

Una nuova modifica è in vigore da lunedì 21 marzo 2022 e riguarda specificamente la strategia di isolamento.

Regole di isolamento quando sei in contatto

Per i casi di contatto, sono le regole che cambiano. da ora in poi, Che tu sia stato vaccinato o meno, non devi più isolarti quando sei in contatto. Questo vale sia per gli adulti che per i minori.

D’altra parte, le regole sono ancora in fase di definizione. secondo Raccomandazioni del Ministro della SaluteTutti i contatti devono:

rigorosa applicazione Misure di barriera, in particolare indossare una maschera all’interno e all’esterno in contatto con altre persone;

in contatto con altre persone; Limita i loro contatti soprattutto con le persone vulnerabili;

soprattutto con le persone vulnerabili; Evitare il contatto con persone a rischio di infezioni gravi ;

; Lavoro a distanza il più possibile.

Il test di screening (PCR o antigene) deve essere eseguito entro 2 giorni dal contatto, a causa del periodo di incubazione. La presenza di un antigene positivo deve essere confermata dalla reazione a catena della polimerasi.

Hai bisogno di un test di screening COVID quando sei in contatto. // Fonte: Freepik

Quando una persona risulta positiva al coronavirus SARS-CoV-2, l’attuale regola di isolamento non cambia. Consiste nell’isolarsi per 7 giorni se sei stato vaccinato, o 10 giorni se non sei stato vaccinato. Tieni presente che queste indicazioni del governo devono essere applicate anche con razionalità individuale: se hai superato il periodo indicato, hai ancora sintomi, è utile, per non rischiare di contagiare gli altri, continuare in isolamento.