Entrare nell’eurozona: quali sono le condizioni?

Il primo in sette anni. Dopo la Lituania nel 2015, la Croazia potrebbe diventare il 20° Stato membro della zona euro. Mercoledì 1 giugno la Commissione europea e la Banca centrale europea (BCE) hanno confermato che la Croazia soddisfa le condizioni per l’adozione della moneta unica dal 1 gennaio 2023. I ministri delle finanze dell’UE non hanno confermato questa decisione all’inizio di luglio. Quando la Croazia ha espresso il desiderio di adottare la moneta unica una volta entrata a far parte dell’Unione Europea nel 2013. Quali sono le condizioni per entrare nell’eurozona? Qual è la procedura? Sfide Risponde alle tue domande.

Cos’è la zona euro?

L’Eurozona (o Unione Economica e Monetaria) è il raggruppamento geografico degli Stati membri dell’Unione Europea che hanno adottato l’euro come valuta nazionale. Addio a franchi, lire, marchi tedeschi, dracme … Dal 1 gennaio 2002 milioni di europei in dodici paesi dell’Unione Europea hanno rinunciato alla propria valuta per monete e banconote in euro. L’unica eccezione? Danimarca. Dopo un referendum nel 2000, i danesi hanno respinto l’euro. La zona euro comprende ora diciannove paesi dell’Unione europea.

Quali sono gli Stati membri della zona euro?

Creato nel 1999 da 11 dei 15 paesi dell’UE, Germania, Austria, Belgio, Spagna, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo, a cui si sono aggiunti la Grecia nel 2001, la Slovenia nel 2007, Cipro e Malta nel 2008, Slovacchia nel 2009, Estonia 2011, Lettonia 21014, Lituania nel 2015.

Quali sono i criteri per entrare nell’eurozona?

La prima condizione? Il paese deve far parte dell’Unione Europea. Per diventare membri dell’Eurozona, i paesi devono soddisfare determinati criteri, noti come “criteri di convergenza” o “criteri di Maastricht”. Dipende ancora da vari indicatori economici:

Il tasso di inflazione non dovrebbe superare 1,5 punti rispetto ai tre Stati membri con i migliori risultati di stabilità dei prezzi.

Il paese deve avere un disavanzo pubblico annuo inferiore al 3% del PIL e un debito pubblico inferiore al 60% del PIL.

Due anni prima di esaminare la situazione, il Paese dovrebbe anche partecipare al meccanismo di cambio, al fine di evitare forti oscillazioni dei tassi di cambio all’interno dell’eurozona.

I tassi di interesse a lungo termine sul debito pubblico superiori al 2% non dovrebbero superare quelli dei tre Stati membri con i migliori risultati di stabilità dei prezzi.

Il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore un nuovo accordo finanziario: il Trattato di stabilità, coordinamento e governance nell’Unione economica e monetaria. D’ora in poi potranno essere imposte sanzioni finanziarie a uno Stato membro che non aderisce più ai criteri di convergenza.

La Croazia soddisfa questi requisiti?

Il paese dispone di buone risorse finanziarie, secondo la Commissione e la Banca centrale europea. Ad aprile, il tasso di inflazione coordinato a 12 mesi, al 4,7%, era inferiore al livello prefissato del 4,9%. Anche l’anno scorso il suo deficit pubblico è stato del 2,9% del PIL, appena al di sotto del limite del 3%.

Si noti che il suo debito supera comunque la soglia del 60%, con l’80% del PIL. Tuttavia, la maggior parte dei paesi dell’UE sta seguendo questa tendenza oggi. Il rapporto tra debito pubblico e PIL è diminuito dal 99,9% nel primo trimestre del 2021, rispetto al 95,6% nel quarto trimestre dell’anno in 19 paesi dell’eurozona. Tre paesi dell’UE mantengono inoltre un debito pubblico superiore al 120% del PIL, rispettivamente del 193,3% per la Grecia, del 150,8% per l’Italia e del 127,4% per il Portogallo. Infine, anche i tassi di interesse a lungo termine in Croazia rimangono entro i limiti stabiliti.

Chi valuta se il Paese è pronto ad adottare l’euro?

secondo Trattato di Lisbona, su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento e discussione in seno al Consiglio europeo, il Consiglio dei ministri decide a maggioranza qualificata sull’adesione di un Paese all’Eurozona. I membri dell’Eurogruppo hanno anche il diritto di raccomandare.

La Banca centrale europea e la Commissione europea riferiscono al Consiglio dell’Unione europea almeno una volta ogni due anni. Prendono atto dei progressi compiuti dagli Stati membri che non partecipano alla zona euro e giudicano il rispetto dei criteri di convergenza definiti nel Trattato di Maastricht. Tali relazioni possono essere pubblicate anche su richiesta di uno Stato membro dell’UE che non ha ancora adottato l’euro.

Si noti che Andorra, Kosovo, Monaco, Montenegro, San Marino e il Vaticano usano l’euro, senza essere membri dell’Unione Europea, e quindi della zona euro.

Cos’è l’Eurogruppo?

Dal 1997, l’Eurogruppo assicura il coordinamento delle politiche economiche tra gli Stati membri della zona euro ed elegge il suo presidente per un mandato di due anni e mezzo a maggioranza semplice dei voti. Dal 13 luglio 2020, Paschal Donohue, ministro delle finanze irlandese, è al timone dell’organismo.

L’Eurogruppo riunisce i ministri dell’Economia e delle Finanze dell’Eurozona in vista delle riunioni del Consiglio Affari economici e finanziari (Ecofin). Quest’ultimo riunisce i ministri responsabili dell’economia e delle finanze dei 27 Stati membri, la Commissione europea e la Banca centrale europea. Il Consiglio Ecofin prepara e approva il bilancio dell’UE in particolare con il Parlamento europeo.