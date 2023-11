Eminem anticipa la collaborazione con Fortnite – Billboard

Kevin Mazur/GI Rock and Roll Hall of Fame

Eminem si sta preparando ad entrare? Fortnite essendo? Le prove indicano sì, se si crede all’ultimo post su Instagram del rapper.

Martedì (21 novembre) il rapper di “Lose Yourself” ha condiviso un video sulla sua pagina Instagram che inizia con un’inquadratura ampia dell’America dallo spazio prima di zoomare rapidamente sul soggiorno, dove due persone stanno guardando una vecchia TV. Dopo aver cambiato canale Fortnite Il logo lampeggia, con il logo E di Eminem sul retro che appare alla fine.

La terza strofa di “Tone Deaf” del 15 volte vincitore del Grammy Award – tagliata dal 2020 Musica che uccide – Lato B – così come la colonna sonora visiva, in cui sputa: “Non si fermeranno finché non mi cancelleranno (sì, sì, sì)/ Bi–h, posso far rima ‘arancione’ con ‘banana’ (sì)/ Ornana/ Mangia cotiche, combatti Con la spada in pigiama/a letto, giocando fortnite Con tua nonna.” “Chiamata a tutte le nonne 12.2”, ha sottotitolato il post.

I fan nella sezione commenti del teaser erano entusiasti della possibilità che Eminem collaborasse con il popolare gioco. “Tutte le nonne piangono lacrime di gioia mentre parliamo” su Eminem, ha osservato un utente Fortnite Cross, mentre un altro utente chiedeva agli altri fan: “Chi altro si occuperebbe del look di Slim Shady se uscisse allo scoperto??” Un altro poster ha preso il teaser alla lettera, aggiungendo: “Immagina di entrare a casa di tua nonna e lei è seduta lì a giocare”. fortnite Con Eminem.”

Membri Fortnite ed Eminem dovranno aspettare fino al 2 dicembre per scoprire come sarà la collaborazione, ma nel frattempo guardate il video teaser qui sotto.