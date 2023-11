Primo sguardo: modifiche alla playlist in arrivo su Rocket League | Rocket League®

Ciao a tutti!

Volevamo darvi un’anteprima di alcuni dei cambiamenti in arrivo Lega missilistica Esegui l’elenco Prossima stagione.

Per iniziare, la playlist è stata migliorata per la prima volta da quando Rocket League è diventato free-to-play nel 2020. Ogni sottomenu presenterà un nuovo design quadrato e avrà un layout semplificato che aiuterà sia i vecchi che i nuovi giocatori a navigare nel menu. . Il funzionamento del menu è più semplice e veloce.

Non una versione finale – solo per chiarimenti.

Insieme al nuovo aspetto, stiamo cambiando la posizione in cui si trovano alcune playlist online e altre modalità nella nuova playlist. Stiamo unendo le playlist competitive e le playlist delle modalità aggiuntive in una nuova competitivo La tessera che ti permette di stare in coda fino a sei Diverse playlist competitive contemporaneamente. Soddisfacendo la domanda di lunga data della community, potrai finalmente fare la fila per modalità come 3v3 Standard e 2v2 Hoops contemporaneamente.

Nell’ambito di questa fusione, alterneremo il competitivo Snow Day e il Dropshot in ogni stagione. La prossima stagione includerà una giornata sulla neve competitiva, il giorno successivo includerà una giornata sulla neve competitiva e così via.

Non una versione finale – solo per chiarimenti.

Grandi cambiamenti stanno arrivando non ufficiale Anche le carte, di cui due nuove Playlist arcade. Ruoteranno settimanalmente attraverso modalità aggiuntive come Heatseeker, Spike Rush, Rocket Labs e altro ancora! Dropshot e Snow Day appariranno anche nel torneo Arcade quando una delle playlist competitive non è attiva, quindi aspettati di vedere Dropshot apparire la prossima stagione.

Insieme a queste nuove playlist, 4v4 Chaos si sta evolvendo in un nuovo gioco Playlist della grande festaalternando settimanalmente Caos 4v4 e Knockout.

Non una versione finale – solo per chiarimenti.

La modalità Mostra, la modalità Stagione e le mappe del laboratorio ora saranno indipendenti gioca offline Carta e nuova Partita speciale La carta ha sia l’opzione Partita privata che quella LAN. un esercizio Ha le stesse opzioni che conosci e ami, solo con un aspetto aggiornato.

Infine, stiamo apportando alcune modifiche aggiuntive alla qualità della vita della playlist:

Puoi partecipare a una partita privata esistente direttamente dall’allenamento o da una partita offline.

Carica e avvia una mappa dell’officina diversa quando sei già nella mappa dell’officina.

Quando fai parte di un gruppo, ora puoi vedere il tuo grado anche quando non sei il leader del gruppo.

Anche se questo copre ciò che dovresti aspettarti dalla prossima stagione, non abbiamo ancora finito con le modifiche e le aggiunte alla playlist. Il nostro obiettivo nei primi mesi del 2024 è darvi maggiore influenza su quali modalità apparire nella playlist Arcade, di cui parleremo più approfonditamente nel nuovo anno.

Oltre a nuovi e diversi modi di giocare, stiamo lavorando attivamente su altri miglioramenti della qualità della vita che affrontano importanti argomenti orientati alla comunità, inclusi i miglioramenti allo smurf e alla modalità abilità. Mentre ci avviciniamo alla prossima stagione della Rocket League e alle emozionanti festività natalizie, aspettiamoci di saperne di più su questi cambiamenti e miglioramenti nel 2024. Grazie a tutti!