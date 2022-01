ed ora spunta nell’Aria un Nemico che UCCIDE più del COVID. I dati ufficiali sono terribili » ILMETEO.it

Meteo: ed ora spunta nell’Aria un Nemico che UCCIDE più del COVID. I dati ufficiali sono terribili

Nuovo pericolo nell’aria Da giorni una vorace anticiclone sta letteralmente intrappolando e attanagliando l’Italia mostrando il suo lato più cupo, quello che in fondo lo caratterizza nelle sue invasioni invernali: ebbene, le nebbie, e con esse purtroppo anche i livelli di inquinamento, sono previsti in aumento, con i livelli di smog che arriveranno alle stelle.

Quello che è prossimo è un nemico da non sottovalutare affatto e saranno tante le regioni a rischio, soprattutto nel catino padano, dalle terre piemontesi e lombardo, verso l’Emilia Romagna e il Venetotrovando lung il corso del Po il suo naturale habitat, in cui di notte la visibilità arriva a ridursi a zero e di giorno il pallido sole invernale fare veramente poco o nulla per può illuminare e così intiepidire l’atmosfera.

L'aria calda (e secca) in quota, trasportata dal poderoso anticiclone, è il vero colpevole: è lei a comprimere verso il basso tutta la colonna d'aria, che sulla fossa padano-alpina non ha scampo e giocoforza si condensa, si addensa così sole tanto nei bassi di strati nelle lunghe notti invernali.

Ed è proprio dentro questa cappa oscura che purtroppo si concentrato, giorno dopo giorno, tutte le sostanze inquinanti derivanti dalle attività umane: polveri (PM10,2,5,1) e gas (NOx, SOx, CO, O3 ecc) su tutte, oltre all’immancabile CO2.

Sulla fossa padana i valori delle sostanze tossiche raggiungono picchi così elevati da indurre a non uscire nemmeno di casa o in alternativa a viaggiare verso le montagne dove l'aria è più pulita. L'inquinamento è il nemico numero 1 in queste situazioni.

Studi recenti dell’OMS e dell’Unione Europea (https://www.eea.europa.eu/it/pressroom/newsreleases/molti-cittadini-europei-sono-ancora/morti-premature-attribuibili-allinquinamento-atmosferico) hanno messo in evidenza che in Europa almeno 450 mila morti premature potrebbero essere ricollegate allo smog e agli inquinantidi cui almeno 80-90 mila solo in Italia e per gran parte relative alle polveri sottili PM 10 o ancor più PM 2,5. Insomma, i dati sono terribili.



L'inquinamento uccide sicuramente di più del COVID. Quanto meno è stato così nel 2021, dati alla mano e in queste ore è meglio non uscire di casa se si vive nelle grandi città o, in alternativa, verso le alture e le montagne dove l'aria è nettamente più salubre.