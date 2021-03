Il talento eccezionale di Baselbieter: il genio della matematica di Allschwil vince l’oro alle Olimpiadi

La diciottenne Yanta Wang risolve i compiti di assemblaggio in pochi minuti. Riesci a gestire una delle tue attività a livello di ingresso? Julia Schwamporn

I giovani appassionati di sport si incontrano ai Giochi Olimpici. Questi: science.olympiad.ch

«Posso inviarti un compito pre-test. “Yanta Wang canta e ride. “I compiti corretti alle Olimpiadi richiedono un’ora e sono più complicati”. 18 anni Non solo questo esercizio di riscaldamento è stato eseguito correttamente, ma lo hanno fatto anche tutti. Recentemente ha vinto una medaglia d’oro per la seconda volta consecutiva alle Olimpiadi di matematica EBuon record con un totale di tre post.

Gli esami di matematica di Yanta Wang non sono impostati, sono divertenti. Foto: Julia Schwampburn

Nel Olimpiadi di matematica capacità I giovani di tutta la Svizzera sono entusiasti di condividere la matematica e misurarsi. La competizione consiste in diversi round, nonché diversi incontri preparatori e un campo di una settimana per i finalisti. Doveri Ciascuno rientra in quattro categorie: algebra, combinatoria, geometria e teoria dei numeri. Gran parte di questo non viene trattato con la stessa preoccupazione nelle normali classi delle scuole superiori.