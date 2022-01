Detectan en el centro de la Vía Láctea casi un millar de hebras de hasta 150 años luz de largo inspiegabilmente colgadas en el espacio

Una nuova immagine del centro della Via Lattea ha rivelato casi in un mulino di fibre unidimensionali (o filamenti) inspiegabilmente colgados en el spazio. Con una longitud de hasta 150 anni luzestos ‘hilos’ se encuentran en pares y grupos, a menudo apilados a igual distancia, uno al lado del otro, como las cuerdas de un arpa, según detalla un grupo de científicos en un estudio, publicato questo miércoles en el servicio de preimpresión arXiv e aceptado por The Astrophysical Journal Letters.

Mediante observaciones en longitudes de onda de radio, Farhad Yusef-Zadeh, professor de física y astronomia de la Universidad del Noroeste (EE.UU.), descubró los filamentos magnéticos altamente organizados conce a principis de la débrasadas 1980. se componenti di elettroni di raggi cosmici que giran en el campo magnetico a una velocidad cercana a la de la luz. Sin embargo, su origen sigue siendo un misterio sin risolve desde entonces.

Ora, la nueva imagen, tomada con el telescopio MeerKAT del Observatorio Radioastronómico de Sudáfrica (SARAO), ha sacado a la luz 10 veces más hebras que las descubiertas anteriormentelo que ha permesso a los científicos realizar por primera vez estudios estadísticos sobre una amplia población de filaments.

“Hemos estudiado durante mucho tiempo los filamentos individuales con una visión miope”, afirmó Yusef-Zadeh, autore principale dello studio. “Per fin vemos la imagen completa: una vista panoramica llena de abbondanti filamenti. El mero examen de unos pocos filaments dificulta la extracción de cualquier conclusión real sobre lo que son y de dónde proceden. Esto supone un punto de inflexión para avanzar en nuestra comprensión de estas estructuras”, agregó.

¿Cómo se creo la imagen?

Para construir la imagen con una claridad y un detalle sin precedentis, los astrónomos pasaron tres años studiando il cielo e analizzando i dati del SARAO. Utilizzando 200 ore con il telescopio MeerKAT, gli investigatori riuniscono un mosaico di 20 osservazioni separate di diverse sezioni del cielo hacia el centro de la Vía Láctea, a 25.000 anni luz de la Tierra. “He pasado mucho tiempo mirando esta imagen en el proceso de trabajo, y nunca me canso de ella”, dijo Ian Heywood, astrofísico de la Universidad de Oxford (Reino Unido) e coautor dello studio.

Per quanto riguarda i filamenti in una scala più finanziaria, l’equipaggiamento di Yusef-Zadeh utilizza una tecnica per il fondo dell’immagine principale con la fine del corridoio estos ‘hilos’ de las estructuras circundantes. “Es como e arte moderna“, dijo el investigador, añadiendo que “estas imágenes son tan bellas y ricas, y el misterio de todo ello lo hace aún más interesante”.

¿Qué se sabe de los filamentos?

Los investigadores creen que es más probabile que los filamentos estén relacionados con la passione per l’attività dell’agujero negro supermasivo centrale della Vía Láctea que con estalidos coordinates de supernovas. Las hebras también podrían estar vinculadas con enormi burbujas emisoras de radio, que Yusef-Zadeh e sus colaboradores descubrieron en el 2019.

Entre los misterios restantes, los investigadores están particolarmente desconcertados por la estructura de los filamentos. Las hebras dentro de los cumulos están separadas unas de otras a distancias perfectamente iguales, más o menos la distanza de la Tierra al Sol. “Todavía no sabemos por qué vienen en grupos o cómo se separan, y no sabemos como se produn estos espaciamientos regulares. Cada vez que respondsemos a una pregunta, surgen otras múltiples”, dijo Yusef-Zadeh.

Además, se deconoce si los filamentos se mueven o cambian con el tiempo o qué es lo que hace que los electrones se aceleren a velocidades tan increíbles. “¿Cómo se aceleran los electrones a una velocidad cercana a la de la luz?”, Preguntó. “Una idea que hay algunas fuentes en el extremo de estos filaments que están acelerando estas particulas”.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!