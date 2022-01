Fabbrica di dinosauri di 20 anni

Progetto Dino 2002-4 (1) .JPG

Aggiunge che la campagna estrattiva è durata dieci giorni, durante i quali si sono salvate tre grandi vertebre cervicali. Gli scavi continuarono e i fondi dell’Agenzia nazionale per la scienza e la tecnologia non furono sufficienti per estrarre i pezzi di grandi dimensioni.

Dino Project è una finestra sul passato della nostra storia che ha avuto luogo 90 milioni di anni fa. Puoi guardare il lavoro dallo scavo del dinosauro al momento del suo assemblaggio nel museo.

il 27 gennaio 2002Il team Calvo ha ricevuto un forte contributo finanziario dalla Duke Corporation negli Stati Uniti e dalla Chevron Corporation. Nasce così il Proyecto Dino, che consiste nell’estrarre questo gigantesco dinosauro ritrovato due anni fa e che, secondo le prime testimonianze, richiederà altri cinque mesi. Ma con il progredire degli scavi, sono emersi altri resti.

Futalognkosaurus è uno dei distintivi Paleontologia di Neuken. Non solo il 70 percento del suo scheletro è stato ritrovato nel 2000, ma l’operazione di salvataggio ha dato vita a questo parco geosintetico.

Nel Parco Geopaleontologico Proyecto Dino, Jorge Calvo descrive “le attività svolte per lo studio scientifico dei resti fossili sono pubblicate, nello stesso luogo in cui vengono ritrovati, recuperati, preparati e studiati”.

“L’importanza del sito di scavo ha trasformato le attività sul campo in qualcosa di diverso, con il lavoro temporaneo che è diventato permanente”, afferma Calvo. Questa iniziativa si è ora trasformata in un grande progetto educativo, culturale, scientifico e turistico chiamato Progetto Dino Parco Geopaleontologico che giace sotto l’orbita di UNCo.

“L’obiettivo principale è pubblicizzare i compiti svolti nella paleontologia dei vertebrati”, afferma lo specialista. Il parco occupa 133 ettari dove le rocce del Cretaceo sono principalmente esposte in superficie, consentendo la ricostruzione dell’ecosistema sviluppato circa 90 milioni di anni fa a Neuquen e dei sedimenti babilonesi di 89 milioni di anni. “In questo modo vengono pubblicate le attività svolte per lo studio scientifico dei resti fossili, nello stesso luogo in cui i resti fossili vengono trovati, recuperati, preparati e studiati”, descrive.

Nel sito fossile sono stati trovati più di 1.100 pezzi fossili di vertebrati e circa 300 piante e altri resti di molluschi bivalvi d’acqua dolce.

In questi vent’anni il parco ha progredito con alcuni alti e bassi. Tuttavia, Calvo accanto Il geologo Federico Alvarez e il tecnico Juan Mancilla, le tre persone che vivono nel sito, “Abbiamo suggerito di proteggere questa piccola parte del Neuquen Soil Per garantire la protezione del patrimonio naturale e culturale della regione, come le condizioni di sicurezza del personale permanente, degli studenti e del pubblico che ci visita”.

Questa è una fabbrica di dinosauri. dice Calvo sarcastico. Considera la paleontologia come La scienza di amare l’arte e scoprire il passato e riportarlo alla realtà. È qualcosa di unico che ci permette di conoscere l’uomo e di renderci conto che è un altro essere in questo universo della vita”.

Oltre ai dinosauri, i resti di rettili

Oltre ai dinosauri, nei commenti di Calvo sono stati trovati resti di vari rettili. Tra questi, gli pterosauri che avevano la capacità di volare, avevano ossa cave per alleggerire il loro peso e alloggiavano camere d’aria e possedevano, come i pipistrelli odierni, una membrana che collega le mani alle gambe, chiamata patago. Descrive: “Questo straordinario rettile che ha attraversato i cieli della Patagonia potrebbe avere un’apertura alare fino a 6 metri”.

Si riferisce anche alle tartarughe che corrispondono al gruppo Pleurodiras, che nascondeva la testa lateralmente. Abitavano ambienti acquatici e avevano una lunghezza media di 40 cm. È stato trovato un esemplare completo con una lunghezza del cranio di tre centimetri.

I pesci sono tra i reperti più famosi in questi strati portatori di dinosauri. “È stata descritta la specie Leufuichthys minimus. Ad oggi sono stati rinvenuti sette esemplari, lo scheletro e, in alcuni casi, il cranio sono completamente conservati. Abitava in ambienti lacustri, e per qualche motivo furono sepolti con uno sbarramento di fango che ha permesso loro di da conservare in ottime condizioni”, spiega l’esperto.

Una destinazione che i turisti cercano

Il 13 febbraio 2000, un gruppo di paleontologi e studenti guidati da Jorge Calvo, che stava conducendo un’esplorazione sulla sponda settentrionale del Lago Barrels, non avrebbe mai immaginato che la scoperta di un paio di vertebre avrebbe poi portato a quella che oggi è la Parco Geopaleontologico Proyecto Dino.

Le sue strutture vengono ampliate grazie al contributo disinteressato di alcune aziende private e alle donazioni di privati ​​in quanto non esiste un budget governativo per gestirle. Il suo reddito deriva dalle proprie risorse generate localmente.

Calvo fa notare che il Progetto Dino lo è Una meta molto ambita dai turisti stranieri, che costituiscono il 25 per cento dei visitatori. È stato valutato come un posto da non perdere nelle migliori riviste e guide turistiche mondiali”.

“Quello che vogliamo mostrare con il Proyecto Dino è come una fabbrica di dinosauri, dove si trova sul campo, come viene rimosso, come viene preparato, come viene pulito, come viene esposto, come viene studiato”, descrive il paleontologo che gestisce Proyecto Dino .

Un ponte sulla storia dietro i fossili

Da quando era uno studente di geologia all’Università di Cordoba, Jorge Calvo è sempre stato curioso di sapere come lavorare sul campo per estrarre resti di dinosauri e tutto ciò che comporta. “Ho sempre avuto questo problema a scuola e non c’era modo di impararlo”, dice. LM Neuquén.

“cosa sono Ho sempre voluto che fosse una scuola da campo permanente per studenti di geologia, paleontologia e biologia. In altre parole, mostrare geologia e paleontologia da un punto di vista più umanistico piuttosto che una visita a un museo e dire “Ecco l’Argentinosaurus”, Ma per scoprire chi l’ha tirato fuori, come l’hanno tirato fuori e cosa c’era in quel posto in quel momento‘, incrocia.

“Quello che vogliamo mostrare con Proyecto Dino è come una fabbrica di dinosauri, perché è sul campo, come viene rimosso, come viene preparato, come viene pulito, come viene esposto, come viene studiato”, conclude il paleontologo.