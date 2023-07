ecco la ricetta dell’affogato da preparare con 2 ingredienti!

Per godere degli effetti energizzanti del caffè mentre vi concedete una dolce coccola, non c’è niente di meglio di un buon affogato al caffè, il famoso espresso con una pallina di gelato alla vaniglia. Questa prelibatezza a metà strada tra una bevanda e un dolce è uno degli imprescindibili della gastronomia italiana: appena arriva la bella stagione, il affogati da gustare in terrazza, per la gioia di italiani e turisti in baldoria nel Paese transalpino. La dolce vita è tua con la ricetta dell’affogato da preparare con 2 ingredienti!