Ecco come saranno i nuovi sondaggi di gruppo WhatsApp

il nuovo Il WhatsApp La funzione è ancora in fase di sviluppo attivo, ma questa è la prima volta che i beta watcher lo fanno WABetaInfo Sono stato in grado di condividere l’aspetto della nuova interfaccia del sondaggio. Come ci si aspetterebbe, gli utenti di WhatsApp potranno selezionare l’opzione preferita e votare, con il risultato condiviso con tutti coloro che fanno parte del gruppo.

WhatsApp sta testando la capacità di condurre sondaggi tramite chat di gruppo fornendo ora maggiori informazioni sulla funzione in arrivo. Per la prima volta, abbiamo uno screenshot di come appariranno i nuovi sondaggi incorporati in una chat di gruppo.

Come puoi vedere in questo screenshot, abbiamo finalmente rilevato l’interfaccia durante l’invio di un sondaggio. Se non hai ancora votato in un sondaggio, puoi scegliere l’opzione di voto. Quando premi ‘Vota’, l’opzione che hai selezionato sarà condivisa con gli altri partecipanti al gruppo. Tieni presente che i sondaggi di gruppo, le loro scelte e la tua risposta sono crittografati end-to-end, quindi nessuno può vedere il contenuto del sondaggio, nemmeno WhatsApp.

Come rileva il rapporto, i sondaggi – e le risposte – sono crittografati end-to-end, assicurando che nessuno possa intercettarne i contenuti.

Sebbene l’ultima versione beta di WhatsApp contenga la versione più completa della nuova funzione di sondaggio fino ad oggi, è ancora incompleta. Non abbiamo una sequenza temporale per quando la funzione verrà implementata nella versione di WhatsApp in cui è presente App StoreMa spero che non sia troppo lungo. La possibilità di partecipare a un sondaggio in un gruppo WhatsApp può essere un’ottima aggiunta, solo per rendere più facile alle famiglie decidere cosa mangiare per cena!

WhatsApp è uno dei Il miglior iPhone App per le persone che hanno bisogno di comunicare con utenti Android e possono esserlo Scaricato dall’App Store Libero adesso.