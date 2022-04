È probabile che il prossimo aggiornamento importante per Windows 11 entrerà presto in test pubblici

Dopo aver lanciato la versione 21H2 originale di Windows 11 “Sun Valley” nel giugno 2021, Microsoft si sta preparando a rilasciare il grande aggiornamento di quest’anno per il sistema operativo chiamato “versione 22H2” che includerà nuove opzioni del menu Start, una barra delle applicazioni migliore, un contesto migliorato menù, Esplora file con schedeMiglioramenti delle prestazioni, correzioni di bug e altro ancora.

Come probabilmente saprai, Microsoft sta testando più versioni di aggiornamenti delle funzionalità contemporaneamente e l’azienda sta già lavorando alla versione 23H2. Fondamentalmente, quello che sta succedendo qui è che Windows 11 versione 22H2 è in fase di completamento e dovrebbe essere completato nei prossimi mesi. Nel frattempo, l’azienda ha iniziato a lavorare sulla versione 23H2.

Microsoft sta ora pianificando di rilasciare una build iniziale del prossimo aggiornamento delle funzionalità per gli addetti ai lavori di Windows che in precedenza hanno scelto il canale di sviluppo. A proposito, puoi scegliere di aderire al programma “Dev Channel” in qualsiasi momento, poiché Microsoft afferma che gli utenti dovrebbero tornare al canale Beta se non desiderano ricevere versioni beta.

proprio adesso, il recensore Un’anteprima di build dal seguente ramo di sviluppo è già apparsa su Github. Windows 11 Build 22603 (un enorme salto di numeri rispetto all’attuale ramo di sviluppo di Nickel) è stato individuato in Windows Terminal, il che indica che sono in corso i preparativi per la build di anteprima di prossima generazione.

Ricorda, il numero di build sarà diverso quando verrà rilasciato sul canale Dev, ma è un’indicazione che gli utenti inizieranno presto a testare le prime nuove funzionalità dell’aggiornamento del prossimo anno.

Le persone che desiderano rimanere su Windows 11 versione 22H2 dovrebbero passare al canale beta e sostenere il test finale poiché Microsoft installa completamente l’aggiornamento per i consumatori. Le nuove build in arrivo su Dev Channel saranno veloci e inizialmente consisteranno principalmente in correzioni di bug, ma nelle prossime settimane inizieranno ad apparire nuove funzionalità.