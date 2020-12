È arrivato il momento molto difficile

Se lotti per la perfezione Crash Bandicoot 4So che non sei solo. Crash Bandicoot 4 lui è Difficile Il gioco, la maggior parte del design.

Mentre la trilogia originale parlava di oggetti da collezione e segreti nascosti, Era ora Porta questa idea al livello successivo. Nascosti in ogni angolo dei gioielli per trovarli e scatole nascoste per catturare le uova di Pasqua. Puoi anche affrontare le sfide reliquie di N. Sanely Perfect che richiedono di afferrare ogni scatola, gemma e segreto nascosto senza perdere la vita. Questi sono risultati piuttosto impressionanti, ma inverosimili per la maggior parte dei giocatori.

Kotaku Australia ha recentemente avuto la possibilità di parlare con Paul Yan, Associate Studio Head e Chief Creative Officer di Toys for Bob sulla visione che c’è dietro Crash Bandicoot 4 E cosa ha portato alle idee di gioco più demoniache.

“La prima cosa [needed] Yan ha spiegato sullo zoom. Ovviamente, sono passati più di dodici anni da quando abbiamo visto una voce originale nella serie … una delle cose che abbiamo imparato, specialmente l’uscita da N. sane triple E il Percentuale di clic È solo un apprezzamento per l’originalità, un ritorno alla nostalgia. Volevamo assicurarci di raggiungere questo equilibrio tra onorare quell’eredità e quelle nostalgie, ma anche portare qualcosa di nuovo sul tavolo. Porta una nuova prospettiva, sblocca nuovi personaggi e storie e porta più ricchezza nell’universo “.

Rimanere nel passato non significa rinnovare il vecchio pavimento.

Questa ricchezza assume molte forme Crash Bandicoot 4 Comprese nuove meccaniche, costruzione del mondo, abilità e personaggi giocabili. Mentre la trilogia originale offriva un gameplay vario sotto forma di livelli di cocco (cavalcata della tigre, surf e bombardamenti aerei) e altre novità, Era ora Va ben oltre per cambiare il modo in cui giochi.

Puoi giocare a livelli incrociati completi come Dingodile, Cortex o Tawna. Alcuni livelli sono solo enormi scatole di smashathons. bar. Nella modalità capovolta, i livelli contengono anche ulteriori sfide retrò con alcune che si verificano sott’acqua, in bianco e nero o in un mondo pieno di vita a colori.

“In qualità di sviluppatore, è una sorta di ambizione naturale ogni volta che si avvia e si implementa un nuovo progetto”, ha affermato Yan. “Come possiamo chiamare questo numero all’11? Come facciamo a rendere questo il miglior gioco possibile? Come facciamo a rendere il più grande gioco possibile che possiamo realizzare?”

Jan Kotaku ha detto all’Australia che l’obiettivo della squadra era quello di preservarlo CollideI giocatori hanno l’opportunità di continuare a tornare ai livelli e scoprire cose nuove cambiando focus. Volevano anche costruire sui mondi e sull’azione creati nei giochi originali.

Crash Bandicoot 2: Cortex colpisce ancora È stato visto come un Era oraIl primo esempio di bilanciamento dei livelli di “elusione” con il platform tradizionale.

“Il motivo per cui le persone tornano al gioco è giocare come Crash”, ha spiegato Yan. Quindi sì, ci sono un sacco di innovazioni. Ci sono un sacco di nuove maschere … ci sono nuovi eroi con cui potrai giocare: tutti devono completare e supportare l’esperienza principale, che è un’esperienza classica Collide Giocare. “

Ci sono molti diversi livelli di difficoltà, giusto?

La strategia e l’esplorazione sono una parte importante di Crash Bandicoot 4 Come piattaforme di precisione, questo ha aggiunto un livello completamente nuovo al gioco. Ha anche reso il gioco molto impegnativo per coloro che completano il gioco, specialmente per coloro che volevano passare attraverso gli effetti di N. Sanely Perfect e l’endgame segreto.

“Ci sono così tante classi diverse che è difficile, giusto?” Yan ha detto: “Direi che se sei un giocatore che vuole giocare e progredire dall’inizio alla fine lungo la strada, questo è un livello difficile.” “Personalmente direi che non è così. Troppo difficile. Se sei il tipo di giocatore che vuole seguire le scatole al 100%, beh, questo è un nuovo livello di sfida … e se vuoi perseguire gli effetti perfetti o se vuoi seguire le prove del tempo, ora passi finché non arriva. “

“Collide È un gioco di piattaforma eccezionalmente accurato, quindi è davvero importante avere l’abilità. Vogliamo assicurarci che non sia un gioco che chiunque possa affrontare bendato. In realtà devi prestare attenzione e capire il ritmo del gioco “.

È stato raggiunto un delicato equilibrio tra la forte sfida e l’attrazione di un pubblico più “informale” – e nel processo Crash 4 È un gioco “difficile” e ci si diverte molto Una volta che impari a rinunciare.

Secondo Yan, tutti coloro che si avvicinano al gioco hanno una mentalità diversa. Mentre alcuni sono entusiasti della quantità di uova di Pasqua, puzzle e oggetti da collezione nel titolo, altri trovano frustrante la profondità.

Il conflitto ha davvero raggiunto il suo culmine nel mondo di gioco finale, in una fase brutale chiamata “Cortex’s Castle”. Mentre Yan lo descrive come uno dei suoi preferiti, il livello lo ha causato Molta tristezza su Internet Per essere molto duro. Sam Loveridge di GamesRadar + ha descritto il livello come “2020 in forma di gioco” ed è di gran lunga la descrizione più appropriata. Per superare il livello, dovrai padroneggiare il pensiero veloce, i riflessi di una frazione di secondo e ogni innovazione che il gioco ti offre.

“Castello di Cortex [is] Yan ha detto a Kotaku Australia “solo il massimo”. “Mi sono preparato per tutta questa avventura e nella parte finale di essa … devi usare ogni maschera quantistica con tale precisione, in tempi così stretti … Questo è frustrante per me, ma sono contento di averla superata una volta che impari a fare Fallo bene. “

Crash Bandicoot 4 È caratterizzato da questo equilibrio.

Riguarda il piacere tanto quanto il dolore. Morire cento volte è una frustrazione, ma finalmente superare un livello difficile e schiantarsi dall’altra parte è una sensazione incredibile. Modo Crash 4 La morte è progettata da semplici fatti. Per scoprire di più, devi morire. ancora e ancora. Ma incoraggia l’assunzione di rischi. Incoraggia il riavvio. C’è sempre di più da scoprire, i segreti sono fuori portata.

Crash Bandicoot 4 Difficile ma premia pazienza e impegno.

Sfogare la sua visione fino alla fine vale bene il viaggio impegnativo che il gioco intraprende, anche se perdi alcune scatole lungo la strada. la strada è lunga Crash Bandicoot 4, ma alla fine diventerai una persona più forte. Oppure si rotolerà in una palla di rabbia, piangendo su una console rotta. In ogni caso, farai un viaggio fantastico.