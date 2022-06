Come cambiare il tuo nome in Fall Guys su PC, PS5 e Xbox Series X.

ragazzi autunnali Finalmente gratuito, il popolare “Jelly Bean Battle Royale” è arrivato anche su Xbox e Nintendo, consentendo allo stesso tempo il gioco incrociato su tutte le piattaforme disponibili.

I fan si divertono piuttosto a giocare sui loro dispositivi e a giocarci con i loro amici. Il lancio free-to-play ha avuto un incredibile successo per il titolo e Fall Guys ha visto 20 milioni di utenti attivi in ​​sole 48 ore.

Il gioco ha ricevuto un afflusso di molti nuovi giocatori che non sono stati in grado di provare il gioco durante il suo lancio iniziale nel 2020 e ha avuto successo, La mia voce Ha deciso di rilasciare la prima stagione oltre al Battle Pass.

Con l’ingresso di nuovi giocatori nel gioco e con il titolo ora disponibile su più piattaforme che mai, è tempo di parlare di alcune guide per principianti che i giocatori dovranno conoscere. L’articolo di oggi, in particolare, parlerà di come i giocatori possono cambiare i loro nomi di gioco in Fall Guys su tutte le piattaforme.

Cambia il nome nel gioco in Fall Guys

Con così tanti nuovi giocatori in arrivo sui server negli ultimi due giorni, molti fan non solo vorranno personalizzare l’aspetto di Jelly Bean nel gioco, ma metteranno anche le mani su un nome di gioco unico.

Avere un nome utente univoco consentirà ai giocatori di essere riconosciuti più facilmente dai loro amici aggiungendo loro più stile carattere personalizzato.

Per cambiare il proprio nome, i giocatori dovranno utilizzare la funzione integrata già fornita con Fall Guys. Questa funzione è stata temporaneamente disabilitata nel gioco, poiché molti nella community abusavano della meccanica e mantenevano volgarità come nomi utente nel gioco.

Ora che il titolo è gratuito, la funzione è di nuovo attiva e i giocatori potranno utilizzarla nei seguenti modi:

Vai all’icona Modifica profilo nella schermata di gioco dove otterranno funzionalità aggiuntive.

I giocatori troveranno quindi un’opzione che consente loro di cambiare il proprio nome all’interno del gioco.

I giocatori dovranno quindi trovare un nome univoco che sia facile da identificare dagli amici. I giocatori dovranno anche evitare di usare un nome già scelto da altri.

Dopo aver impostato il nome e aver fatto clic su Salva modifiche, verrà impostato il nuovo nome utente.

È importante notare qui che i giocatori dovrebbero anche evitare di usare parolacce nei loro nomi di gioco poiché i loro profili possono essere bloccati. Nessuna parola può essere scelta per fare un nome. Sebbene Mediatonic conceda una buona dose di libertà ai giocatori per rendere i loro nomi il più unici possibile, ci sono alcune restrizioni e linee guida a cui i giocatori devono attenersi.

Con l’avvicinarsi dell’evento Spartan Showdown, molti giocatori sono molto entusiasti di vederne altri caratteristiche interessanti Il titolo arriverà nei prossimi mesi.