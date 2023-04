DULENS Prototype T1.9 Cine Primes al NAB 2023

Di Matthew Allard ACS

Matthew Allard è un pluripremiato direttore della fotografia freelance certificato ACS con oltre 30 anni di esperienza lavorativa in più di 50 paesi in tutto il mondo.

È l’editore di Newsshooter.com e scrive sul sito dal 2010.

Matthew ha vinto 47 premi ACS, inclusi i prestigiosi quattro treppiedi d’oro. Nel 2016 ha vinto il Best Cinematography Award ai 21st Asian Television Awards.

Matthew è disponibile per un impiego come specialista DP in Giappone o per un impiego in altre parti del mondo.