Come configurare HomePod per inviare avvisi quando suona un allarme fumo

Quando Apple ha annunciato il nuovo HomePod di seconda generazione a gennaio, ha anche annunciato una nuova fantastica funzionalità chiamata Riconoscimento vocale. Tutti i modelli HomePod (1a generazione, 2a generazione e mini) possono ascoltare un allarme fumo e inviare una notifica al tuo iPhone e Apple Watch quando si spegne. Sebbene la funzione sia stata annunciata mesi fa, è diventata disponibile solo: se hai aggiornato l’app Home con la nuova architettura domestica in iOS 16.4, dovresti vedere l’opzione senza bisogno di un altro aggiornamento software.

Ecco come funziona. Se abilitato, l’HomePod ascolterà continuamente “determinati suoni” e utilizzerà l’intelligenza sul dispositivo per avvisarti quando emette un segnale acustico. Invierà la notifica al tuo iPhone, che può quindi essere utilizzato per effettuare il check-in e ascoltare tu stesso l’allarme e per contattare i servizi di emergenza, se necessario. Se hai una videocamera di sicurezza nella stessa stanza con il supporto di HomeKit, invierà video ad essa.

Tutta l’analisi audio viene eseguita sul dispositivo e quando effettui il check-in per l’ascolto, la connessione audio è crittografata end-to-end. È un’eccellente funzione di sicurezza e molto più economica rispetto alla sostituzione di tutti i rilevatori di fumo in casa con nuovi rilevatori di fumo intelligenti abilitati a Internet che possono avvisarti quando emettono un segnale acustico. Ecco come configurarlo.