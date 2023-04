Le icone del browser personalizzate Vivaldi 6.0 ti fanno divertire come Windows 95

Se sei dell’umore giusto per riempire il tuo browser di stupidi riferimenti a la scrivaniaE Guerre stellariE un pezzo O lattuga del diavolo il 20/4 – E Ottieni qualcosa di più utile da esso: il Vivaldi 6.0 appena annunciato potrebbe avere proprio quello che stai cercando.

Aggiungi un motivo in più per passare da Chrome a Vivaldi: la possibilità di aggiungere icone e sfondi personalizzati al browser, sia quelli che crei tu sia quelli che altri hanno messo insieme. Vivaldi presentava anche Workspaces, che è un altro modo per organizzare le tue schede in diversi gruppi per aiutarti a organizzare la tua vita.

La progettazione di icone e sfondi personalizzati non è una novità. Le prime versioni di Windows offrivano approcci diversi a cursori, icone e così via. Ma Vivaldi 6.0 ti consente di personalizzare il tuo browser nello stesso modo in cui personalizzi il tuo computer: aggiungendo le tue icone su icone come l’icona home e le frecce “avanti” e “indietro”. È il genere di cose stupide che interessano solo io e te, ma lo è per te Navigatore, lo sapevi? Pensalo come un adesivo per il tuo laptop.

Sfortunatamente, Vivaldi raggruppa una serie di temi all’interno del suo browser, ma generalmente lascia icone personalizzate da aggiungere scaricando immagini, ecc. (Forse non vale la pena rischiare di attirare l’ira di un avvocato Disney, per esempio.) Vivaldi riunisce alcuni temi meno problematici per il tuo divertimento, come un tema di Windows 95 (sopra) per un tocco retrò. (Sebbene questo tema sia semplice, avrai bisogno di Vivaldi 6.0 per includere le icone.)

Vivaldi 6.0 consente di aggiungere un elenco di aree di lavoro (a sinistra) che raggruppa le schede correlate (a destra).

La nuova funzione Aree di lavoro è un po’ più realistica. Vivaldi ha offerto la possibilità di aggiungere una seconda riga di schede per un po’ di tempo e le aree di lavoro sono fondamentalmente come una riga con segnalibri di schede a tema che puoi raggruppare nella riga principale o secondaria. (In questo modo, è un po’ come la funzione Gruppi in Microsoft Edge.) Tutto quello che devi fare è selezionare una nuova area di lavoro, quindi aggiungere schede e salvarle in un gruppo. Puoi quindi sbloccarli tutti, incluso impilarli, che è un’altra caratteristica introdotta da Vivaldi. (Le macro e le “schede a fisarmonica” di Vivaldi sono più di questo).

Ovviamente, sta a te decidere come utilizzare le tue nuove schede e a quali argomenti le applichi. L’unica caratteristica che Vivaldi ha tralasciato è probabilmente l’applicazione di temi personalizzati a gruppi personalizzati. Potremmo dover aspettare Vivaldi 7.0 per questo!