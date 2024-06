Dr. Michael Mosley: La nuova CCTV mostra un conduttore televisivo vicino al luogo in cui è stato trovato il corpo

Resta inteso che il medico legale non è stato in grado fin dall'inizio di determinare se il dottor Mosley fosse caduto a causa delle condizioni del corpo.

Il dottor Mosley ha studiato medicina a Londra e si è qualificato come medico, e negli ultimi vent'anni ha lavorato come presentatore, regista di documentari, giornalista e autore.

Era noto per i suoi programmi televisivi tra cui Trust Me, I'm a Doctor e Just One Thing di BBC Radio 4. Ha anche scritto una rubrica per il Daily Mail.