Dotato di funzioni di cancellazione attiva del rumore, Galaxy Buds 2 Complete Lifestyle

Cuffie Samsung Galaxy 2. (Samsung)

hitekno.com – Samsung Electronics Indonesia presenta ufficialmente il prodotto Vero stereo senza fili (TWS), l’ultimo Galaxy Buds2. Progettato per essere comodo per l’uso quotidiano, dotato di innovative funzionalità Active Noise Cancelling (ANC) e connettività senza soluzione di continuità, Galaxy Buds2 offre una nuova esperienza che consente agli utenti di immergersi nel mondo delle esperienze audio coinvolgenti per massimizzare le loro routine quotidiane.





Samsung continua a innovare per soddisfare le esigenze di stile di vita di utenti sempre più sofisticati, in modo che possano ottenere un risultato naturale migliore. Ad accompagnare la dinamica e diversificata vita quotidiana dei giovani, questa volta Samsung presenta i comodi ed eleganti Samsung Galaxy Buds2. Progettato per orecchie di ogni dimensione con un’eccellente qualità del suono, dotato di cancellazione attiva del rumore (ANC) in grado di ridurre il suono esterno fino al 98%, consentendo agli utenti di concentrarsi sul contenuto audio ascoltato e resistenza IPX2 che può fornire una maggiore protezione contro l’acqua e sudore. Qualunque sia l’attività, dal rispondere alle chiamate, partecipare a riunioni virtuali, ascoltare l’ultima musica o i contenuti dei creatori preferiti, alle guide sportive, il Samsung Galaxy Buds2 è adatto come compagno per aumentare la passione degli utenti e le loro azioni quotidiane. “ ha spiegato Silvia Joffar, Head of IT and Mobile Product Marketing, Samsung Electronics Indonesia.





Secondo un rapporto di Counterpoint Research Global Hearables, l’uso di auricolari True Wireless Stereo (TWS) è aumentato del 78% e sta diventando sempre più popolare tra il pubblico, soprattutto nella nuova normalità. Questo aumento è accompagnato anche da cambiamenti nel comportamento delle persone che richiedono loro di mettere in atto nuove azioni a casa, dagli incontri virtuali, all’ascolto di musica e alla visione di trasmissioni in diretta, all’esercizio online. Ecco le funzionalità di Galaxy Buds2 che possono supportare la tua routine quotidiana per un’esperienza nuova e più coinvolgente:





Qualità del suono chiara senza interferenze





Quando svolgiamo attività quotidiane, di solito siamo esposti a suoni diversi nello svolgimento della nostra routine quotidiana. Per garantire che gli utenti possano concentrarsi su ciò che stanno facendo, Galaxy Buds2 è dotato di cancellazione attiva del rumore (ANC) e un design in-ear che conforta la cavità dell’orecchio, offrendo una qualità del suono superiore, chiara e in grado di ridurre le interferenze del rumore esterno fino al 98 per cento. Quando ascolti una presentazione, non devi più essere distratto dai rumori esterni che diventano fonte di distrazione. Galaxy Buds2 è anche dotato di Ambient Sound Mode, quindi gli utenti possono scegliere tre livelli di livelli sonori ambientali da ascoltare, per le persone multitasking che lavorano da casa o si allenano in ambienti rumorosi, in modo che possano comunque prestare attenzione alle condizioni ambientali che li circondano.





Galaxy Buds2 è anche pronto per accompagnare le tue attività quotidiane, con fino a 20 ore di autonomia della batteria quando l’ANC è acceso o fino a 29 ore quando l’ANC non è attivo. Pertanto, gli utenti possono rimanere concentrati e connessi alla loro routine quotidiana attraverso un’esperienza audio coinvolgente.





Migliore qualità delle chiamate utilizzando la tecnologia di apprendimento automatico





Samsung Galaxy Buds2 può anche aiutare gli utenti a ricevere chiamate con la migliore qualità del suono. Dotato di tre microfoni e tecnologia Voice Pickup Unit (VPU), rende le voci più chiare e realistiche durante la ricezione di telefonate o chiamate in conferenza. L’innovativa tecnologia di apprendimento automatico aiuterà a filtrare molti rumori di fondo che distraggono in modo che la voce dell’utente possa essere ascoltata chiaramente.





Design semplice con più comfort





Naturalmente per un dispositivo che viene indossato tutti i giorni, il comfort è molto importante. I Galaxy Buds2 sono progettati per essere più piccoli e leggeri con un peso di 5 g per auricolare, pur offrendo le migliori prestazioni e rendendo l’ascolto della musica confortevole per le orecchie.





I Galaxy Buds2 sono progettati in modo ergonomico e semplice, avvolti in silicone più morbido e flessibile che può essere personalizzato in base alle dimensioni dell’orecchio dell’utente in tre dimensioni piccola, media e grande attraverso la funzione “Earbud Fit Test” nella richiesta Galaxy Wearable. Indossare le cuffie non è imbarazzante e il Galaxy Buds2 è comodo per accompagnarti dalla mattina alla sera.





Integrazione sempre più fluida dell’ecosistema





La migliore età naturale richiede che le persone si adattino a nuove routine e abitudini, come lavorare da casa, riunioni virtuali, esercizio fisico e divertirsi, come guardare trasmissioni in diretta, giocare, ascoltare musica e altre attività online. Con così tante routine eseguite ogni giorno, c’è bisogno di un dispositivo in grado di massimizzare l’esperienza dell’utente in ogni attività.





Galaxy Buds2 è progettato per connettersi facilmente a una varietà di dispositivi Galaxy, come smartphone e tablet. Ora anche il Galaxy Buds2 e l’ultimo Galaxy Watch4 possono essere collegati in modo semplice tramite l’app Buds Controller.





Per coloro che amano utilizzare più dispositivi, il Galaxy Buds2 è dotato di una funzione di commutazione automatica in modo che gli utenti possano cambiare rapidamente l’audio tra i dispositivi. Ad esempio, se stai giocando sul Galaxy Tab S7 FE 5G e poi ricevi una telefonata sul tuo smartphone, il Galaxy Buds2 passerà automaticamente allo smartphone. Puoi rispondere al telefono facendo clic una volta su Buds o premendo il pulsante “Chiama” sul tuo smartphone. Al termine della chiamata, puoi riprendere il gioco sul Tab S7 FE 5G. Non c’è bisogno di spostare nulla, tutto è automatico e fluido.





Galaxy Buds2 è disponibile in preordine dall’11 al 29 agosto 2021 tramite il sito Web www.samsung.com/id a 1.699.000 IDR. Disponibile in 4 varianti di colore contemporanee e di tendenza, grafite, bianco, oliva e lavanda con una sfumatura bianca. Preordina ora e ottieni un pacchetto di raccolta del valore di 649.000 IDR sotto forma di un esclusivo bonus di copertura di Star Wars e la possibilità di ottenere un rimborso bancario da BRI e DBS.