Accresci le tue capacità di programmazione con questo pacchetto Python, che ora costa meno di $ 25 durante i Deal Days

Python è il linguaggio di programmazione più popolare al mondo grazie alla sua natura generica e alla sua scalabilità. È anche una delle lingue più facili da imparare e se vuoi aprire nuovi percorsi di carriera o fare carriera nel tuo attuale lavoro, sfruttare questa abilità può essere fondamentale.

Fortunatamente, non devi cercare oltre qui per una formazione completa sulla programmazione Python. Durante il nostro Prime Day, Deal Days, questo pacchetto Python costa solo $ 23,97 (reg. $ 120) senza coupon richiesto.

Questo pacchetto completo include dieci corsi tenuti da alcuni dei migliori formatori del Web, tra cui Juan Galvan (valutazione del formatore a 4,5 stelle), Edouard Renard (valutazione a 4,6 stelle) e Joe Rahl (valutazione a 4,6/5 stelle). Passa semplicemente al tuo Mac e puoi iniziare con le basi assolute, come imparare a scrivere codice di base con Python.

Successivamente, puoi approfondire argomenti più complessi come la programmazione da ZERO a GUI, altra programmazione Python di livello avanzato e altro ancora. Alla fine, lavorerai su progetti come il commerciante di azioni automatizzato e l’elaborazione dello streaming in tempo reale.

Ottieni una formazione immersiva su Python con questi corsi.

Durante i giorni delle offerte, ottieni il nostro pacchetto di certificazione di programmazione Python Premium per soli $ 23,97. Non è richiesto alcun coupon, ma l’offerta termina il 15 ottobre alle 23:59 PT!

Pacchetto di certificazione di programmazione Python Premium – $ 23,97

Vedi l’accordo

I prezzi sono soggetti a modifiche.