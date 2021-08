Samsung Galaxy Z Fold3 5G per la revisione

È tempo di tirare fuori il top dog della gamma pieghevole Samsung di quest’anno: il Galaxy Z Fold3 5G. Come il Flip3, il Galaxy Z Fold3 5G viene fornito con un singolo cavo USB e uno strumento SIM all’interno della confezione, ma le campagne di pre-ordine di Samsung ti permetteranno di ottenere una custodia pieghevole, S Pen Fold Edition e un caricabatterie da 25 W con il telefono gratuitamente . in molti mercati.







Samsung Galaxy Z Fold3 5G – Contenuto della confezione e caricabatterie gratuito

Confrontando il Galaxy Z Fold3 5G con il Galaxy Z Fold2 5G, notiamo che il telefono più recente ha un display interno leggermente più luminoso. Samsung afferma un miglioramento del 29% e puoi vederlo in questo esempio estremo di seguito.

Ecco un altro confronto interessante per te. Al momento della sua presentazione, il Galaxy Z Fold3 5G ha un enorme schermo da 7,6 pollici che supera facilmente anche i più grandi telefoni tradizionali, come il Galaxy Note20 Ultra 5G, quando viene utilizzato per navigare, guardare foto o utilizzare due app affiancate. Ma quando si guarda un video con un formato cinematografico 21:9, il Galaxy Note20 Ultra 5G ha in realtà un’area di visualizzazione leggermente più ampia rispetto al Fold3.

Ecco un primo piano della fotocamera nella parte inferiore dello schermo quando è in uso, non nascosta. Puoi vedere chiaramente il delicato motivo dei pixel sopra l’obiettivo.

La fotocamera è più visibile quando sullo schermo viene visualizzato contenuto scuro.

Resta sintonizzato per la nostra recensione completa e molto dettagliata del Galaxy Z Fold3 5G, la prossima settimana!