Dolci per l’Italia campione di Coppa Davis

L’Italia ha vinto la Coppa Davis per la seconda volta nella sua storia dopo aver battuto l’Australia 2-0 domenica a Malaga grazie alle vittorie in singolo di Jannik Sinner e Matteo Arnaldi.

La quarta testa di serie del mondo ha sconfitto Alex de Minaur 6-3, 6-0, regalando al suo Paese il titolo, mentre Arnaldi ha ottenuto il primo punto grazie alla vittoria in tre set, 7-5, 2-6, 6-4 , su Alessio. Popperine.

In semifinale, Sinner ha sconfitto il numero uno del mondo Novak Djokovic in singolo e doppio regalando agli italiani un posto in finale.

L’Italia segue il Canada, che lo scorso anno vinse per la prima volta nella sua storia.

Quarantasette anni dopo la loro prima vittoria, gli azzurri hanno potuto ancora una volta sventolare l’insalatiera d’argento, portata dai loro migliori giocatori che hanno volato tutta la settimana.

L'italiano Jannik Sinner festeggia la sua vittoria nella seconda partita di singolare della finale di Coppa Davis contro l'Australia. Fotografia: Reuters/John Nazca

Il 22enne ha vinto tutte e cinque le partite giocate questa settimana, due in doppio e tre in singolo.

Domenica è riuscito a raggiungere in breve tempo il numero 12 del mondo, senza però eguagliare la maestria del finalista delle ATP Finals.

Sinner ha subito preso il controllo della partita con un break portandosi in vantaggio per 2-1.

Calmo e studioso, ha dovuto semplicemente ignorare un break point sul 4-3, l’unico disponibile, prima di vincere il primo set, nonostante qualche apparente accelerazione del 24enne australiano.

Ma il secondo turno è stato a senso unico, poiché De Minaur non è riuscito a vincere una sola partita, affrontando un avversario che non aveva battuto in precedenza in sei partite.

In precedenza, Arnaldi, 44° nella classifica mondiale, ha dovuto faticare di più per battere Popyrin (40°).

Il 22enne italiano ha mostrato una straordinaria compostezza anche nel terzo set, cancellando otto break point guadagnati dall’australiano prima di raggiungere la vittoria e rimettere la sua squadra sulla strada giusta.

Questa vittoria ha permesso all’Italia di salire in vetta alla Croazia con due titoli, mentre gli australiani l’hanno affrontata con grande esperienza attraverso 28 vittorie in 49 finali.

Il Canada affronterà la Corea del Sud nel 2024

Il Canada ospiterà la Corea del Sud nelle qualificazioni alla Coppa Davis 2024 dal 2 al 4 febbraio.

L’annuncio è stato dato domenica dalla Canadian Tennis Association.

Questa sarà la prima volta che il paese ospiterà una partita di questa competizione di tennis maschile dal 2018, a Toronto. Non è ancora stata definita la città canadese che ospiterà l’evento.

Il Canada sarà uno dei 24 paesi in competizione per uno dei 12 posti nella fase a gironi della finale.

I canadesi si sono guadagnati un posto diretto nella fase a gironi di quest’anno dopo aver vinto il loro primo titolo in assoluto nel 2022, grazie alla vittoria sull’Australia in finale.

Nonostante la qualificazione alle qualificazioni, martedì il Canada ha perso 2-1 contro la Finlandia nei quarti di finale.

Felix Auger-Aliassime del Quebec e Denis Shapovalov dell’Ontario hanno portato il Canada al titolo lo scorso anno, ma entrambi non erano disponibili a giocare questa settimana a causa di infortuni.

Il Canada occupa il primo posto nella classifica della International Tennis Federation, mentre la Corea del Sud occupa il diciottesimo posto.

Il Canada ha battuto la Corea del Sud 2-1 nell’unico precedente tra i due paesi, nella fase a gironi del 2022 a Valencia, in Spagna.

Con informazioni dell’AFP e della stampa canadese