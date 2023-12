“Dolce Vita”, “Maestro”, “Benaud Al-Nahim”… La XV francese è stata elogiata dalla stampa francese e straniera dopo la sua vittoria sull’Italia.

C’erano pochi dubbi in vista dell’ultima partita del girone. È stata travolta dagli uomini di Fabien Galtier. A Lione, il France XV è stato brutale contro i suoi avversari d’oltralpe, vincendo 60-7, venerdì 6 ottobre, al Groupama Stadium (Lione). La quarta vittoria dei Blues in altrettante partite della fase a gironi, regalando loro il primo posto nel proprio girone per la prima volta in vent’anni.

Una vittoria sinonimo di qualificazione ai quarti di finale, elogiata da tutti i media francesi e internazionali. ““Quartieri e metodo” Titolo Missione. “super dominante”, “mascherato” E “In tempo per i Mondiali” Il tricolore non ce l’ha ““Sono rimaste solo le briciole.” agli italiani, “Iniziando l’incontro con i piedi per terra”, con “Tre tentativi in ​​22 minuti.” E “Affaticare le Alpi imponendo loro lunghe sequenze di attacco”..

“bella vita” Famoso in uno pariginoPer tornare a questo “Ultima passeggiata prima dei quarti”. “L’orizzonte rimaneva perfettamente azzurro nella notte di Lione. Non l’ombra di una nuvola. Solo canti e ruggiti di piacere, sempre più forti. France XV aveva compiuto regalmente la sua missione schiacciando una pallida squadra italiana,” Scrive diario.

“Ascesa collettiva al potere”

“Maestro” Basta indirizzarsi Sud-ovest Per dirti ciao “Qualifiche fantastiche” Francia, grazie “Un successo trasformato in un festival”. “Si può ovviamente minimizzare il pericolo rappresentato dall’Italia a posteriori, ma con tutte le consuete riserve, i francesi hanno affrontato come necessario questo pseudo-torneo di 16 partite. Hanno saputo trasformare quella che avrebbe potuto essere una prova tesa in una gioiosa prova”. prova generale pubblica. Con otto tentativi su pietra di paragone”, Sostiene il quotidiano regionale che rileva A “Una vera ascesa collettiva al potere”.

È stata gradita anche una bella serata blues Il gruppo. E ha aggiunto: “La squadra francese è seria, diligente e spietata. Ha distrutto l’Italia e ha preparato i quarti di finale nel miglior modo possibile”. Il giornale di cui parli lo conferma “prova” Francesi. Dall’altro lato, “Il resto della serata sarà un lungo calvario per gli alpinisti transalpini impegnati in tutti i settori ma soprattutto nella dimensione fisica,” Che dipende dalla concorrenza ““Un’osservazione francamente amara,” E chi passa? Il suo sogno è giocare nei campionati più importanti”.

Festeggia timidamente

A Il gruppo di nuovo, Questa vittoria è anche l’occasione per mettere in risalto l’esterno Damien Benaud, uno degli uomini forti in questa partita. “Chi va a Binod va a Sanu.” Anche i titoli delle notizie sportive ogni giorno. Perché “L’insaziabile Benaud” Era ancora una volta una doppia composizione (II e XXVIII) e “Oggi abbiamo 35 tentativi di selezione, tre punti di vantaggio sull’iconico Serge Blanco”..

Anche oltremanica si è fatta notare la prestazione di Damien Benaud. “Benaud guida la storica sconfitta dell’Italia. Insiste Guardiano. “Se lo sviluppo predatorio di Pinot è un segno delle speranze della Francia, gli altri contendenti al titolo dovrebbero essere preoccupati. L’esterno ha segnato in sette partite consecutive e 14 volte quest’anno. Lo scrive il quotidiano britannico.

Squadra italiana “inesistente”.

Se i media francesi e internazionali si sono trovati d’accordo sulla vittoria degli azzurri, hanno concordato anche sulla delusione degli italiani. Nel paese in cui si trova la scarpa gli articoli sulla partita sono difficili da trovare. “Per l’Italia questo trimestre resta un miraggio”.Scusa La Gazzetta dello Sport. “Il Mondiale per l’Italia si è concluso nel peggiore dei modi, schiacciato dalla Francia (…). Dopo l’umiliante sconfitta contro gli All Blacks, gli Azzurri non hanno saputo reagire e non sono riusciti a concretizzare le loro meravigliose speranze” di qualificazione alla vigilia delle due partite decisive della fase a gironi, dopo le due vittorie “Quelle comode e attese cadono su Namibia e Uruguay”. Scrivi tu il quotidiano italiano che parla di una squadra italiana “non disponibile”, Venerdì.

“Un nuovo Black Friday, una nuova notte oscura per gli italiani di rugby, dopo la sconfitta per 60-7, senza attenuanti” Scrive diario Corriere della Sera, Che si rammarica di questa esclusione anticipata nella competizione che finisce “nell’oscurità” A favore della Squadra Azzurra.