DiRT 5 – Gaming – αθηνόραμα Digital

Buon cuore: una gara

Modulo: PlayStation 5

prezzo: 69,99 € un’azienda: Codemasters

distribuzione: Anarxis

Anche con i cambiamenti e gli sviluppi che abbiamo visto negli ultimi anni nel mercato dei videogiochi, ci sono ancora alcune classi di giochi che i giocatori – sia che si definiscano giocatori dedicati o non ufficiali – dovrebbero essere coperti da almeno un rivenditore in una nuova versione. Sistema di intrattenimento domestico. I titoli di velocità dei veicoli appartengono chiaramente a queste categorie specifiche e … è chiaramente un felice presagio per PlayStation 5 con l’uscita del nuovo Codemasters DiRT a novembre, poiché il prossimo Gran Turismo rimane fuori portata. Quindi cosa possono aspettarsi i possessori di PS5 dalla nuova versione della popolare serie?

Prima di tutto, chiariamo che DiRT 5 è disponibile per PlayStation4, ma è disponibile anche per le console Xbox più vecchie e più recenti, oltre che per PC. Tuttavia, abbiamo scelto di valutare la versione PS5 non solo per l’aspetto tecnico che offre grazie alle capacità del nuovo sistema Sony, ma anche per alcune delle cose che mette in evidenza per la prima volta su PlayStation nella lunga storia della serie. Tuttavia, per i possessori di PS4, DiRT 5 è noto come uno dei pochi giochi al momento ad offrire un “upgrade” gratuito tra i sistemi Sony: ovvero, acquistando la versione PS4 oggi e la PS5 in futuro otterrà la versione DiRT 5 dell’ultimo sistema. Nessun costo (e anche il titolo non-stop smette di funzionare su PS4 dopo l’aggiornamento).

Per il pubblico che ha seguito la serie DiRT ed è finito, giustamente, … non sapendo dalla seconda puntata e quindi cosa esattamente aspettarsi in termini di difficoltà o mancanza, chiariamo subito una cosa: “No.5”, come il suo predecessore, Non cercare di offrire una scelta tra plausibilità e accessibilità e non provare nemmeno ad avvicinarti alla rigorosa emulazione che Dirt Rally 2.0 ha fornito bene in primavera. No. Dirt 5 vuole divertirsi con chiunque ed è per questo che il suo modello di guida è immediatamente comprensibile, tollera alcuni bug durante le corse e disprezza il realismo nella collisione dell’auto con l’ambiente o nel mezzo. È una galleria di gusti e decorazioni.

Quindi, ciò che offre viene giudicato in questo contesto e sufficiente. “Scenario” (Carrer) porta il giocatore in dieci diverse località in tutto il mondo, dalla Grecia, Italia e Marocco alla Norvegia, Cina, Nepal e Stati Uniti d’America, dove diversi tipi di piste da corsa fuoristrada aspettano per mettere alla prova le sue abilità di guida. Giocatore su qualsiasi tipo di superficie. Un obiettivo non è sempre il primo al traguardo, ma gli obiettivi vengono raggiunti (non significa che il primo obiettivo chiaramente non soddisfi). In alcune gare, il giocatore non incontra nemmeno altri piloti ma il tempo e la difficoltà di ogni circuito (ad esempio in percorsi di arrampicata stretti e ripidi). Tuttavia, il successo in ogni gara rivela più contenuti da esplorare, qualcosa che è sempre apprezzato, se non altro come motivazione costante per tutti.

Tuttavia, i piloti veterani completeranno il contenuto dell’opzione Carriera entro un certo periodo di tempo e dopo di che … il vero divertimento inizia con la nuova opzione Playgrounds. Ciò consente ai giocatori di progettare le proprie piste al coperto, definire le piste e gli ostacoli in dettaglio e quindi applicare loro condizioni di gara specifiche in base al loro esempio. Tempo o abile leadership. Il risultato è strepitoso: si tratta di un vero e proprio parco a tema ricco di sfide che possono essere tanto strane e impegnative quanto il giocatore desidera, con la possibilità di condividerlo online con altri piloti (e rispettivamente di provarlo da solo con un pilota competitivo di prim’ordine nelle prestazioni di tutti). È una delle cose più originali che abbiamo incontrato in un gioco di corse negli ultimi anni e Codemasters merita davvero il merito per la loro eccellente implementazione.

Il resto delle opzioni del gioco sono in qualche modo anticipate, il che significa che sono presenti in molti altri giochi di corse ma … non possono mancare affatto (altrimenti ci saranno lamentele e giustificazioni). C’è un’opzione Time Trial con un solo avversario su tutte le piste alla volta – quindi può anche servire come allenamento per loro – c’è un Arcade che ti permette di impostare parametri nelle gare come il numero di piloti concorrenti, la loro aggressività, il tempo e il numero di round, ci sono più giocatori coinvolti Una volta online o nello stesso spazio (fino a quattro infatti). È evidente che i giocatori “social” tra noi attireranno più ore di intrattenimento da DiRT 5 rispetto a quelli “solitari”, i quali, tuttavia, hanno sempre una fonte inesauribile di contenuti pubblicati da giocatori di tutto il mondo in Playground Option.