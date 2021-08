Diritti TV: beIN SPORTS mantiene la Bundesliga tedesca fino al 2025

Poche settimane dopo aver esteso i diritti a La Liga TV, beIN SPORTS si è assicurato un’altra major league.

beIN Media Group e la Bundesliga hanno appena formalizzato la firma di un nuovo accordo per la trasmissione in esclusiva del campionato tedesco il fare sport Fino al 2025.

La Lega tedesca è uno dei diritti simbolici di fare sport. Condividi per la prima volta con Canale + Dal 2012 al 2015, il campionato tedesco è stato trasmesso esclusivamente sul canale sportivo dal 2015.

Il rinnovo del campionato tedesco migliora la presentazione del calcio fare sport. Nei prossimi mesi, il canale sportivo trasmetterà la Champions League europea, il campionato spagnolo, il campionato tedesco, la Superliga, la Coppa delle Nazioni Africane 2022 e le qualificazioni sudamericane per i Mondiali 2022.

Tuttavia, prevale l’incertezza sui diritti di Serie A, che non sono ancora stati rinnovati. Le trattative sono lente a causa dei rapporti tesi tra il gruppo beIN media e la Serie A, che in particolare hanno portato alla mancata trasmissione delle partite mentre riprendevano a giugno 2020.

Lo scorso giugno, il gruppo qatariota non si è presentato a gare d’appalto per le terre mediorientali. Questo influenzerà il rinnovo dei diritti per il canale francese? Risposta entro il 22 agosto, data della ripresa del campionato italiano.