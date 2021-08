Montagna d’estate, il programma giusto per una vacanza nella natura

Mentre le destinazioni lontane vengono respinte a giorni migliori, vediamo che i viaggiatori nel 2021 non cercano più tanto l’ozio e la sabbia bianca, quanto piuttosto le vacanze in un ambiente sano, sport e natura, scoperta e relax. La montagna in estate, a lungo apprezzata solo dagli appassionati di mountain bike e da altri escursionisti rilassati, è oggi meta di vacanza ovviamente di albergatori, ristoratori e tour operator, che hanno visto un alto potenziale per un cambiamento di scenario. Alcune regioni come l’Alto Adige, al confine tra Francia, Svizzera e Italia, diffondono tesori di ospitalità per attirare i turisti. Qui non solo la natura è eccezionale, la cucina regionale è famosa, il vino è una grande scoperta e panorami infiniti lasciano il posto alla meditazione: terme, meditazione, sessioni di yoga … le montagne hanno tutte le carte in regola …

Nuovi Resort

In una vasta gamma di strutture ricettive di montagna in estate, Club Med sta lasciando il segno e riqualificando alcuni club di montagna per renderlo una meta unica lontano dai periodi di sport invernali. Dopo l’apertura del Club Grand Massif Samoëns Morillon in Alta Savoia, Club Med ha recentemente aperto La Rosière e organizza regolarmente settimane di fitness, incentrate su sport, natura e ringiovanimento in alta moda. Amazing Weeks, con le sue offerte gastronomiche e i corsi di professionisti, punta a stupire con i molteplici benefici della montagna in estate, con la sua combinazione all-in-one, ideale anche per le famiglie, che ha fatto del Club Med un successo sin dalla sua nascita.

Preferito

A Saint-Nicolas-la-Chapelle, nella Val d’Arly, gli insoliti alloggi Entre Terre et Ciel svelano la loro nuova baita in mezzo al bosco. Liv Hut si trova ad un’altezza di 10 metri, con una vista mozzafiato sulla vetta più alta d’Europa, e può ospitare due persone su una superficie di 30 mq. Quanto al comfort, c’è tutto: una stufa a pellet, una cena savoiarda, un bagno con prodotti biologici, una colazione con vista panoramica.

