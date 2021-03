Il Campionato Sei Nazioni: il quindicesimo di Francia senza cambio contro il Galles

Perdiamo, prendiamo le stesse cose e ricominciamo. Come previsto, l’equipaggio francese XV ha deciso di non cambiare la propria squadra, battuta per filo (23-20) a Twickenham la scorsa settimana, per affrontare Wells sabato allo Stade de France (ore 21). Di conseguenza, l’Inghilterra 15 sconfitta verrà rinnovata come previsto nella loro prima partita casalinga per i Blues in questo torneo Sei Nazioni, che possono ancora vincere per la prima volta dal 2010.