Diretta Argentina vs Italia Finalissima 2022: quando e dove vedere la partita ITA vs ARG in diretta?

ITA vs ARG Finalissima 2022 Diretta streaming: Italia e Argentina si incontrano allo stadio di Wembley a Londra nel match tra le ultime vincitrici del Campionato Europeo e la Copa America. È il primo di tre tornei intercontinentali che UEFA e CONMEBOL hanno deciso di ospitare.

Questa sarà la terza volta che i campioni delle due federazioni calcistiche più potenti del mondo si affrontano nella competizione ufficiale. In altre due occasioni, la Francia ha battuto l’Uruguay nel 1985 e l’Argentina ha battuto la Danimarca nel 1993.

Dettagli partita Italia – Argentina (Italia – Argentina) Finalissima 2022:

Dove puoi guardare Finalissima Italia vs Argentina (ITA vs ARG) 2022 in diretta streaming?

La partita Italia vs Argentina (ITA vs ARG) Finalissima 2022 in diretta sarà disponibile su Sony Liv App e Jio TV.

Come vedere Finalissima 2022 Italia vs Argentina in diretta TV?

La partita Italia vs Argentina (Italia vs Argentina) Finalissima 2022 sarà trasmessa in diretta su SONY TEN 1 & 2 (inglese), SONY TEN 3 (hindi) e SONY TEN 4 (tamil e telugu).

Dove si svolgerà il match di Finalissima 2022 tra Italia e Argentina (ITA vs ARG)?

La Finalissima Italia-Argentina (ITA vs ARG) 2022 si giocherà allo stadio di Wembley a Londra, Inghilterra.

Quanto costa Finalissima Italia – Argentina (ITA vs ARG) 2022?

La partita Italia vs Argentina (ITA vs ARG) Finalissima 2022 si svolgerà alle 00:15 GMT di giovedì 2 giugno.