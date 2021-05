Danny Curtis sulla sua trasformazione fisica.

© Social Network





La seconda stagione di Sopravvissuto Più controverso del primo, che oltre alle cause sorte tra i partecipanti, il Trasformazioni fisiche Chi ha sofferto ha dato molto di cui parlare.

Forse il più ovvio di loro è Daniel Curtis, Sono stati esclusi dal reality e quelli che sono arrivati Perdi circa 14 chilogrammiS. Il suo cambiamento fisico era così grave che lui stesso ha confermato che quando si è visto allo specchio, ha iniziato a piangere.

Non riesco ancora a crederci, 14 chili. È stato un effetto, immagina di non esserti guardato allo specchio per circa 50 giorni e di poterti vedere davvero, vedi; Non potevo crederci dopo. ” Ha detto il conducente e l’allenatore fisico nel programma Vieni gioiaDove era come ospite.

Danny, ha rivelato che era un tale effetto che sembrava così degradato che non poteva nemmeno ora credere che attualmente assomiglia a questo: “Potevo vedere le mie gambe e la mia faccia, mi faceva schifo … tutto. Dopo avermi visto così, sono entrata nella stanza a piangere, te lo giuro.”Aggiunto.









© IGvengalaalegriatva | Daniel era un ospite la mattina degli Aztechi.

E il fatto è che mantenersi in forma è sempre stato molto importante per lui, in parte a causa del suo lavoro; Ma anche per la salute: “È stata una cosa scioccante per me, shock. Sono arrivato con 79 chilogrammi e il 9% di massa muscolare”.

Ha anche detto che la mancanza di cibo ha causato gravi problemi alla sua salute: “Mangio come un animale, ho sofferto di cibo più di chiunque altro … ho avuto le vertigini alla fine, non ero concentrato, all’improvviso stavamo parlando e io: cosa stavo dicendo? Non do più duecento, e non avevo idea delle dimensioni. “, è finita.









© IGvengalaalegriatva | (A sinistra) Ecco come appariva quando è entrato, (A destra) Ecco come ha lasciato il programma.

