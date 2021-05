Scoperta dell’astronomia nell’archivio: i ricercatori scoprono l’ultima galassia a spirale

ULa Via Lattea è una galassia a spirale con più bracci a spirale situati all’interno di un disco. Al centro c’è un buco nero, nella regione centrale circostante della galassia, noto anche come rigonfiamento, e spesso ci sono stelle più vecchie. La maggior parte delle nuove stelle nascono in bracci a spirale.

Sebbene di solito associamo le galassie a una tale struttura a spirale, ci sono molte altre forme di galassie: ammassi globulari, galassie ellittiche irregolari e galassie nane. I ricercatori hanno scansionato l’universo entro 30 milioni di anni luce per vedere che aspetto avevano le galassie. Secondo questo, quasi una galassia su tre è una galassia a spirale.

Fino ad ora, gli astronomi hanno ipotizzato che la formazione di galassie a spirale e la formazione di braccia siano un lungo processo che richiede miliardi di anni per essere completato. Nei modelli stabiliti, le galassie a spirale si evolvono dopo la fusione di molte galassie elementari piccole e non organizzate.

1,4 miliardi di anni dopo il Big Bang

Ma gli scienziati giapponesi hanno ora fatto una scoperta sorprendente. Hanno scoperto una galassia a forma di disco con due bracci a spirale che esisteva 1,4 miliardi di anni dopo il Big Bang.

Dato che l’universo ha 13,8 miliardi di anni, questo è molto presto nell’evoluzione dell’universo. Takafumi Tsukui e Satoru Iguchi della Graduate University of Advanced Studies della Prefettura di Tokyo nella rivista Science afferma che le strutture a spirale delle galassie si sono formate molto prima di quanto si pensasse in precedenza.

I ricercatori non hanno effettuato le proprie misurazioni, ma hanno archiviato i dati da Alma– Radiotelescopio nelle Ande cilene settentrionali. Hanno osservato una galassia particolarmente giovane con numero di catalogo BRI 1335-0417. La loro luce è stata inviata 12,4 miliardi di anni fa, il che può essere calcolato dal redshift cosmico della luce galattica ricevuta sulla Terra.

Scienziati giapponesi hanno analizzato la luce del BRI 1335-0417 e sono stati in grado di dimostrare che la giovane galassia ha effettivamente una pressione nella regione centrale, incluso un buco nero supermassiccio, che è anche un disco in espansione con una struttura a spirale. Dall’osservazione di una galassia a spirale di appena 1,4 miliardi di anni, sorge la domanda se la formazione stellare nell’universo ancora recente si sia evoluta in modo diverso da quanto si pensava in precedenza.

Tsukui e Iguchi scrivono che i bracci a spirale formati all’inizio della galassia potrebbero aumentare il flusso di gas nella galassia e quindi promuovere la formazione di nuove stelle. Quindi le strutture elicoidali saranno il motore delle nascite stellari. Ma finora questa è solo una speculazione. Prima della scoperta degli scienziati giapponesi, la più piccola galassia a spirale mai osservata era datata più di 2,4 miliardi di anni dopo il Big Bang.