Cyril Ferraud è vittima di pregiudizi a causa della sua forma fisica: “Un uomo biondo con i denti bianchi…”

Sicuramente lo è su tutti i fronti. Cyril Ferraud è responsabile della trasmissione La pace sia con te, logica al 100%. Interpreta un personaggio simbolico Castello Boiardo In estate ho pubblicato una guida dal titolo Missione zero errori! Lo scorso ottobre pubblicato da Harpercollins. Un track record per un conduttore che, all’inizio della sua carriera, veniva facilmente criticato per avere una “immagine”.Un po’ liscio“. In un’intervista alla rivista più vicinoil presentatore 38enne ripercorre questo capitolo della sua carriera e conferma di aver voltato pagina… anche se ne ha sofferto un po’.

Cyril Ferraud, basta stereotipi!

“Credo di non trasmettere più l’immagine dell’uomo biondo con i denti bianchi che ospita le partite pomeridiane. Oggi presento così tanti programmi diversi che gli spettatori non hanno più questi pregiudizi“, spiega nelle rubriche settimanali della rivista. L’ho trovato riduttivo e del tutto ingiusto. Coloro che mi hanno criticato non hanno visto cosa stavo facendo sullo schermo“. Impossibile non vederlo adesso. È apparso in onda il 2 dicembre 2023 con una serie di Logica al 100%.Con Shimin Badi, Dave e Paul de Saint-Sernin. Appare anche inDomenica in campagna Il 3 dicembre.