50 anni fa, le lune di Giove furono rilevate dalla sonda Pioneer 10

All’inizio di dicembre del 1973, meno di due anni dopo il suo lancio, La piccola sonda americana Pioneer 10 Volando sopra Giove, a soli 130.000 chilometri sopra la sua atmosfera, è il sobborgo più vicino su scala spaziale.

In un filmato diffuso dalla NASA pochi mesi dopo, le immagini inviate dalla sonda hanno rivelato dettagli mai visti prima degli strati nuvolosi sopra Giove. Pioneer 10 rimanda anche immagini di Io, Ganimede, Callisto ed Europa: le lune del gigante gassoso hanno cominciato a essere rilevate. “Quando il Pioneer 10 li ha sorvolati, abbiamo iniziato a vedere com’era”, ha detto. afferma François Forget, astrofisico e direttore della ricerca presso il Centro nazionale per la ricerca scientifica. “Ma abbiamo dovuto aspettare ancora qualche anno e le missioni che seguirono (Voyager 1 e Voyager 2) per scoprire davvero cosa fossero queste lune.”

“Quello che abbiamo scoperto dopo è che le lune dei pianeti giganti sono mondi reali, interessanti di per sé. È quasi una nuova scienza!” François Forgest, astrofisico In Francia Informazioni

La sonda europea, partita la primavera scorsa, visiterà nuovamente queste lune rocciose e ghiacciate nel 2031. Il suo predecessore, Pioneer 10, no. Non ci sono più segni di vita Dal 2003 sta indubbiamente sprofondando ai margini del sistema solare, a miliardi di chilometri da noi.