Cosa nasconde il carbonio organico nella nostra atmosfera?

L’importanza del carbonio organico nello studio del clima

Buona conoscenza della carica e della composizione dell'aerosol L’atmosfera è fondamentale per comprendere il cambiamento climatico. Mentre l’evoluzione della frazione di zolfo e azoto degli aerosol nel XX secolo è relativamente ben documentata, questo non è il caso della frazione organica. La sua origine, la sua evoluzione e il suo impatto sul clima rimangono in gran parte sconosciuti.

Scoperta scientifica grazie alle carote di ghiaccio del Monte Elbrus

Subordinare Analisi chimiche di campioni di ghiaccio estratti dal Monte Elbrus Nel 2009 ha aperto una finestra sull'evoluzione del carbonio organico disciolto (DOC) e sulla sua firma 14C nel corso del XX secolo. Queste analisi hanno consentito di distinguere il carbonio proveniente dalla biomassa dai combustibili fossili, una distinzione fondamentale per comprendere le fonti di carbonio organico.

Adattarsi alla misurazione 14C

Uno sviluppo importante in questa ricerca è stato quello di adattare la misurazione del 14C alle masse molto basse di carbonio presenti nel ghiaccio ad alta quota. Questo adattamento lo ha rivelato La frazione di carbonio moderno (F14C) del ghiaccio depositato prima del 1950 è diminuita significativamente negli anni ’60Ciò riflette i cambiamenti nelle fonti di carbonio organico nell’atmosfera.

Impatto delle attività umane e fonte biologica

Lo studio mostra che nel periodo 1955-1980 il contributo umano ai costi operativi diretti ammontava al 32% in estate e al 47% in inverno. in estate, Il carbonio organico volatile proveniente dalle piante è la principale fonte biotica (68%) del DOC, confermando il ruolo predominante della natura nella formazione di aerosol organici. In inverno un contributo significativo viene dalla combustione della legna, a dimostrazione dell'influenza delle attività umane sulla composizione dell'atmosfera.

Conferma a livello europeo

Questi risultati, che interessano l’Europa sudorientale, imitano uno studio precedente condotto nelle Alpi dell’Europa occidentale. insieme, Si conferma l'ubiquità della fonte biologica della DOC nell'atmosfera europea, qualunque sia la stagione. Questa scoperta evidenzia l’importanza degli ecosistemi naturali nella regolazione della composizione atmosferica e, quindi, nel controllo del clima su scala continentale.

Questa ricerca rappresenta un importante passo avanti nella nostra comprensione del ciclo del carbonio e del suo impatto sul clima. Mette in luce la complessa interazione tra le attività umane e le fonti naturali di carbonio organico, una dinamica che gioca un ruolo cruciale nell’evoluzione dell’atmosfera e del clima.

Fonte dello studio: https://doi.org/10.1029/2023JD040121