All'età di 12 anni costruì un robot per nutrire i polli… automaticamente

Tra questi c'è il dodicenne Timo Listello, che ha vinto il secondo posto nella competizione grazie a Norissa Bowles.

Invenzioni e bambini

I bambini hanno talento e lo dimostrano. Come parte della competizione Innovare, i giovani vincitori del 2023 si sono riuniti al Museo Arts et Métiers, con l'obiettivo di presentare le loro creazioni, con la speranza di condividere il trofeo che hanno in tasca. Le invenzioni si susseguono a seconda delle situazioni, ma il minimo che possiamo dire è che non sono simili.

Troviamo così un portale connesso, che permette di allertare gli abitanti della casa se passa il postino o quando il portale rimane aperto. Esiste il sistema Nourishat, ovvero un sistema di distribuzione di acqua e cibo per i nostri gatti domestici. E anche il Plat-ô-Bot, che permette di apparecchiare la tavola “in un batter d'occhio”!

Norissa Bowles, un robot brillante

In mezzo a tutto questo allegro clamore, spicca l'invenzione del pollo di Norrisa. Questa invenzione, inventata dal dodicenne Timio Listelo del Rodano, dimostra che è possibile unire ecologia, ingegnosità e gentilezza verso gli animali in una cosa sola.

Credito immagine: innovazione

Norissa the Chicken appare come un piccolo robot, a forma di automobile, armato di una piccola padella di plastica rossa. Per trovarne un utilizzo e rispondere alle sue funzioni, avrai bisogno di due cose:

Croste o pasti avanzati (facile)

Polli nel tuo giardino (un po' meno facile).

Una volta raccolti questi oggetti, tutto ciò che devi fare è riporre gli avanzi nel pentolino designato a questo scopo. Quindi, utilizzando sensori di colore e sensori di distanza, il robot Lego trasporterà il cibo rimanente nel pollaio senza scontrarsi.

Cosa bisogna mettere nel mangime per polli?

Immaginate per un attimo la sorpresa delle vostre galline che si vedranno nutrite da questo simpatico intruso venuto a trovarle nel loro pollaio! Per quanto riguarda il trasporto, il contenuto del cibo dato ai vostri polli è essenziale per la loro salute. Preferite anche tetti, bucce di verdure, pane secco ammollato in acqua, riso, pasta, patate… e anche avanzi di carne o pesce, se non temete troppo gli escrementi maleodoranti.

Al contrario, per la loro salute, evitare di dare loro agrumi e altri agrumi, fagioli e altre piante che potrebbero essere tossiche per i polli, cioccolato, caffè o anche alimenti destinati a cani e gatti perché contengono sostanze nutritive non adatte alla loro dieta .