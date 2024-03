“I sogni rivelano i poteri soprannaturali della nostra mente addormentata.”

In occasione dello Sleep Day, concentrati sui poteri soprannaturali dei sogni con il neuroscienziato Beren Ruby. – Credito: BSIP SA/Alamy/Abaca

controOgni notte passiamo ore a sognare. E ogni giorno nel suo laboratorio Centro di Lione per la ricerca sulle neuroscienzePerrin Ruby passa ore a studiare le misteriose storie dei nostri sogni. Senza un obiettivo? Scopri i superpoteri della nostra mente addormentata. Il ricercatore esplora l'ipotesi della funzione primaria dei sogni, ovvero quella di regolare le nostre emozioni più forti.

il punto : A A che ora della notte si fanno i sogni?

Rubino Perrin: Per molto tempo si è confusa tra le proprietà fisiologiche del sonno REM e i sogni. L'associazione è molto allettante, perché questa fase del sonno, scoperta negli anni '50, si manifesta con un'attività cerebrale molto intensa, molto vicina alla fase di veglia, con movimenti oculari rapidi. Se il sonno paradossale viene talvolta presentato ancora come più adatto ai sogni, gli esperimenti dimostrano che anche una persona che si sveglia in un'altra fase può riferire un sogno. È ormai certo che tutte le fasi del sonno possono essere influenzate. Forse sogniamo tutte le nostre notti.

Dove nascono i nostri sogni?

Come neuroscienziati, ci troviamo di fronte a una difficoltà: non sappiamo come distinguere tra un cervello addormentato che sogna e un cervello addormentato che non sogna.