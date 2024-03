Celine Dion “rimane determinata” a tornare sul palco nonostante la malattia neurologica di cui soffre

Celine Dion è “ancora determinata” a tornare sul palco nonostante la malattia nervosa di cui soffre (una foto di Celine Dion e dei suoi figli Rene-Charles, Eddie e Nelson)

Persone – Celine Dion non si arrende, anzi. La stella canadese, che soffre della sindrome delle gambe rigide (SPS), è intervenuta sul suo account Instagram in occasione della Giornata mondiale di sensibilizzazione su questa malattia neurologica. È stata lei a dover cancellare un’ondata di concerti in giro per il mondo per preservare la sua salute e dice a se stessa: “ È determinato a tornare sul palco un giorno “.

In un post di Instagram, tradotto Per amarmi di più, in piedi con i suoi tre figli, René-Charles Sr. e i gemelli Eddie e Nelson. Nella didascalia ha condiviso un messaggio in inglese e poi in francese per parlare di SPS.

Ricorda che nel 2022 le è stata diagnosticata la sindrome dell'uomo rigido e “ Lui supera “Era una malattia autoimmune.” Una delle esperienze più difficili della mia vita Ma conferma la sua profonda determinazione nel riprendere i concerti e” Vivi una vita quanto più normale possibile “.

“Possiamo superare tutto questo!” »

Manda il suo coraggio alle persone che soffrono anche di questa malattia e sottolinea: “ Voglio che tu sappia che puoi superare tutto questo, e noi possiamo farcela! »

Le malattie neurologiche sono principalmente causate da – Rigidità fluttuante del tronco e degli arti e spasmi muscolari dolorosi.Secondo orfanoLa sindrome dell’uomo rigido può essere molto debilitante. Il traduttore è stato costretto a farlo sono vivo Cancellare una serie di concerti previsti per il 2023, e poi una quarantina in Europa fino all'aprile 2024.

Celine Dion ha fatto un'apparizione a sorpresa alla 66esima edizione dei Grammy Awards lo scorso febbraio, arrivando al braccio di suo figlio Rene Charles per consegnare il premio per il miglior album a Taylor Swift. Non appare in pubblico dal 2020.

