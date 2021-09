Spaceflight porterà i carichi utili di Orbit Fab e GeoJump in orbita lunare il prossimo anno – TechCrunch

Spaceflight Inc. si trasferirà. , il fornitore di servizi di volo spaziale, ha clienti in missione lunare il prossimo anno, come parte della sua visione a lungo termine di offrire alle aziende un facile accesso alle orbite lunari e oltre.

L’azienda con sede a Seattle consegnerà il carico utile utilizzando la trasmissione Sherpa Escape, o Sherpa-ES, l’ultima versione dei veicoli Sherpa che l’azienda ha testato negli ultimi anni. Gli Sherpa servono principalmente come trasporto spaziale dell’ultimo miglio, distribuendo il carico utile nelle orbite desiderate dai clienti dopo aver raggiunto lo spazio.

L’aereo Sherpa-LTE a propulsione elettrica è volato su Spaceflight su SpaceX missione portante 2 a giugno, mentre Sherpa-LTC verrà lanciato con propulsione chimica entro la fine dell’anno sul Transporter-3. Finora l’azienda ha distribuito con successo 50 veicoli spaziali ai clienti.

Sherpa-ES consegnerà i carichi utili alla società di rifornimento in orbita di Orbit Fab, che ha appena chiuso 10 milioni di dollari Nel finanziamento di due importanti velivoli iniziali, il nuovo GeoJump Corporation. Sembra anche che GeoJump stia cercando di entrare nel business del ride-sharing; Il suo sito web la descrive come un’offerta Un nuovo percorso per [geostationary orbit]Per piccoli satelliti La missione decollerà a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9.

Il volo di ingaggio fa parte di una missione di atterraggio lunare robotica di Intuitive Machines, una delle poche compagnie selezionate dalla NASA per far parte del Programma di servizi di carico utile commerciale lunare. Intuitive Machines invierà la sua sonda Nova-C da quasi 2.000 chilogrammi sulla superficie lunare in una missione di 14 giorni. Il mezzo da sbarco IM-1 trasporterà circa 130 chilogrammi di carico.

Intuitive Machines ha anche scelto SpaceX per la sua seconda missione di atterraggio, sempre per il 2022. La società afferma che questo sarà il primo oggetto ad atterrare al polo sud della luna e il primo ad essere perforato sul ghiaccio lunare.