Come OnePlus e Hasselblad portano la fotografia al livello successivo

All’inizio di marzo, è stato annunciato che OnePlus e Hasselblad, il produttore delle leggendarie fotocamere, stavano per formare una partnership triennale per co-sviluppare la prossima generazione di sistemi di fotocamere per smartphone per le ammiraglie OnePlus. E abbiamo già visto almeno un prodotto di quella partnership. OnePlus 9 Pro lanciato di recente ha una fotocamera sviluppata da Hasselblad che supporta la calibrazione del colore naturale. Questo promette di avere colori più naturali e accurati nelle foto.

Configurazione quadrupla della fotocamera per tutti

La fotocamera principale di OnePlus 9 Pro è dotata di un sensore IMX789 da 48 MP progettato in collaborazione con Sony. (HT Tech)



La fotocamera principale di OnePlus 9 Pro è dotata di un sensore IMX789 da 48 MP progettato in collaborazione con Sony. Con 1 / 1,43 “e il doppio ISO originale, le immagini appaiono più ricche, con colori più naturali che mai. Ad esempio, se scatti una foto del cielo di giorno, rimarrai piacevolmente sorpreso dai risultati.

Scatti notturni su OnePlus 9 Pro (HT Tech)



Anche di notte, quando si scatta una foto dal balcone, non ci sono riflessi o distorsioni sull’obiettivo. Si può chiaramente distinguere un oggetto da un altro nell’immagine.

Per la maggior parte dei casi d’uso, l’accesso predefinito è sufficiente e viene fornito con una grande quantità di dettagli. Anche la messa a fuoco è veloce. (HT Tech)



L’obiettivo ultragrandangolare di OnePlus 9 Pro consente a una persona di vedere di più in un fotogramma. Il livello di dettaglio delle foto da 12,5 MP è impressionante. OnePlus 9 ha una fotocamera ultra grandangolare da 50MP che ti consente di catturare foto di alta qualità. È dotato di un sensore Sony IMX766 f / 1.56 pollici, che è 3,2 volte più grande del sensore di alcuni smartphone concorrenti. Con la fotocamera ultragrandangolare, si ottiene una migliore qualità dell’immagine e meno rumore.

La fotocamera ultra grandangolare è dotata di un obiettivo a forma libera che utilizza una serie di curve uniche per correggere la luce in entrata. Con questo, la distorsione ai bordi viene ridotta all’1%. In termini di prospettiva, la maggior parte degli altri smartphone contiene circa il 10-20% di distorsione dei bordi nelle immagini.

Le foto scattate su OnePlus 9 Pro sono anche più ampie di quelle sui precedenti smartphone OnePlus. Puoi vedere più edifici, ad esempio, in uno scatto verticale con un sensore ultra grandangolare. Anche le immagini risultanti sono prive di distorsione. Le linee attorno ai bordi del telaio sono dritte, senza alcuna curvatura.

Il teleobiettivo da 8 MP offre uno zoom ottico 3,3x e uno zoom digitale 30x. C’è anche la stabilizzazione ottica dell’immagine per aiutare a ridurre la sfocatura. Con una buona illuminazione, il teleobiettivo 3.3 eccelle. Che si tratti di un edificio dall’altra parte della strada o di un cartello stradale, non importa: ogni immagine con il teleobiettivo risulta nitida. Per la maggior parte dei casi d’uso, l’accesso predefinito è sufficiente e viene fornito con una grande quantità di dettagli. Anche la messa a fuoco è veloce.

La fotocamera monocromatica è qualcosa che ha sempre entusiasmato i clienti OnePlus. (HT Tech)



La fotocamera monocromatica è qualcosa che ha sempre entusiasmato i clienti OnePlus. La fotocamera monocromatica da 2 MP è simile a quella di OnePlus 8T. Su OnePlus 9 Pro, questa fotocamera aiuta la fotocamera principale a catturare foto monocromatiche (in scala di grigi) o in bianco e nero.

Con OnePlus 9 Pro, puoi catturare video 8K (una funzionalità non disponibile sulla maggior parte degli smartphone in commercio) a 30 fotogrammi al secondo. Può anche girare video 4K a 30 fps, 60 fps e 120 fps. I video vengono girati in H.264 per impostazione predefinita ei video 8K dalla fotocamera principale sono impressionanti. Che tu stia scalando una montagna o registrando un video del tuo amico che corre sui 200 metri, la qualità video è la migliore.

OnePlus 9 Pro fa un ottimo lavoro con la qualità del microfono (puoi sentire rumori e sbuffi con perfetta chiarezza mentre cammini) e stabilità. C’è anche un video verticale, se preferisci questa modalità come vlogger. Con un solido set di funzionalità, i videografi non rimarranno delusi dai risultati di OnePlus 9 Pro.

OnePlus 9 Pro, con le sue funzionalità 5G, display fluido a 120 Hz, Qualcomm Snapdragon 888, OxygenOS 11, Warp Charge 65 e design premium, parte da R64999.