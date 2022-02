Come catturare un Togetic in Pokemon Legends: Arceus

Togetic è una delle cose più fastidiose da catturare Pokemon Leggende: Arceus.

Dal momento che è una nuova esperienza Pokemon tutta insieme, Pokemon Legends: Arceus elimina le tipiche meccaniche di caccia. Non è più necessario combattere tutto in natura, invece, la strategia preferita è usare la furtività e la strategia per lanciare Poke ball. Nonostante questo, alcuni Pokémon semplicemente non vogliono stare fermi e Togetic è uno di loro.

Suggerimenti per catturare il Togetic in Pokemon Legends

guidarti Si trova a Cremisi Mirelands. Anche se questa è solo la seconda area del gioco, gli allenatori non potranno accedere al Togetic finché non avranno il Basculegion.

Questo perché l’area specifica da cui pende il Togetic, Cottonsedge Prarie, si trova dall’altra parte del fiume dietro Scarlett Bog. Gli allenatori non potranno raggiungere Cottonsedge Prarie senza Basculegion, ma per essere nella posizione migliore per catturare un Togetic, gli allenatori vorranno idealmente raggiungere Sneasler.

Quando le scarpe da ginnastica raggiungono Cottonsedge Prarie, vedranno un enorme pendio davanti all’aiuola. A destra, dove finisce la scogliera e inizia il bordo della mappa, c’è una piccola area dove il Togetic volerà sopra la testa.

Gli allenatori possono avere una buona visuale del Togetic su questa scogliera (Image via Game Freak)

Per trovare il punto migliore per catturare il Togetic, gli allenatori vorranno saltare dalla scogliera e camminare verso il Togetic. Sotto, sul lato della scogliera, c’è un grande masso su cui gli allenatori possono stare in piedi e rimanere a portata di tiro per lanciare una palla boukée in un togtic.

Gli allenatori vorranno anche portare quante più palle alari, palle di piume o palle a getto possibili. Il Togetic vola in una traiettoria a forma di 8 che lo rende molto difficile da catturare. Gli allenatori dovranno lanciare diverse pokeball prima che finiscano per colpire la tua parte superiore.

Con Feather Balls, Wing Balls e Jet Balls a portata di mano, gli allenatori possono dirigersi verso quella roccia e provare a seguire Togetic lungo il suo percorso. La chiave per catturare un Togetic è lanciare la Poke Ball leggermente davanti al Togetic.

Questo è anche qualcosa che gli allenatori vorranno fare prima piuttosto che dopo. Se qualcuno degli allenatori spera di completare PokédexO prendono questo Togetic o sviluppano Togepi.