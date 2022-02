Come ottenere Hoverboard Mount – Lost Ark

Ecco come sbloccare il Neugier Gold Hoverboard Mount nell’Arca Perduta.

Lost Ark offre ai giocatori una gamma di opzioni di viaggio, tra cui via terra, mare e teletrasporto tramite Triports. Sulla terraferma, i giocatori possono saltare sul dorso della loro montagna per aggirare un’area un po’ più velocemente. Ci sono molte montagne da sbloccare nel gioco, inclusi cavalli, dinosauri e persino piñata. Tuttavia, è stato il Neugier Gold Hoverboard a far impazzire i giocatori. Diamo un’occhiata a come sbloccare l’Hoverboard Mount in Lost Ark.

Come ottenere Neugier Gold – Lost Ark. Supporto per skateboard

L’Hoverboard Mount può essere sbloccato solo con i Twitch Drops. Dovrai raggiungere un canale Twitch partner che gioca dal vivo con Lost Ark e guardarlo per quattro ore per ottenere il supporto Hoverboard nel gioco. Ci sono stati diversi livelli di contenuti di Lost Ark legati esclusivamente a Twitch Drops e l’Hoverboard Mount fa parte del livello 4. Quando entri in uno stream, seleziona la tua icona nell’angolo in alto a destra dello schermo e vedrai una barra di avanzamento sotto Gocce. Una volta raggiunto il 100%, Drop è pronto per richiedere.

Assicurati che lo streaming che stai guardando abbandoni effettivamente l’Hoverboard Mount Twitch Drop e non uno degli altri elementi di Lost Ark. La maggior parte delle emittenti specificherà nel titolo, ma la stessa notifica Drop ti dirà anche specificamente per quale ricompensa stai lavorando. Gli streamer che possiamo confermare stanno rinunciando a Hoverboard Mount Twitch Drop per Lost Ark fettuccinee amzngtome abadsone maise Fixralifee AresLPE jessirock.

Una volta ottenuto il Twitch Drop, dovrai assicurarti che il tuo account Steam sia collegato a Twitch per recuperarlo. Una volta rivendicata, la cavalcatura Hoverboard sarà disponibile nell’Arca perduta. Caricalo nel gioco e fai clic sull’inventario dei tuoi prodotti, che sarà sulla barra nella parte superiore dello schermo. Riscatta l’oggetto e l’Hoverboard apparirà nel tuo inventario. Fai clic destro su di esso dal tuo inventario per aggiungerlo ai tuoi campioni disponibili. Apri il menu di installazione (ALT + V) e seleziona Neugier Gold Hoverboard per iniziare la corsa. Puoi trascinare l’icona di Hoverboard sulla Hotbar per un rapido accesso.

Ecco come sbloccare l’Hoverboard Mount in Lost Ark. Se salti a bara mancante Per la prima volta e hai bisogno di aiuto lungo la strada, lascia che Shacknews ti aiuti.