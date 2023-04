Co Clare Island e questa capanna di pescatori possono essere tue per 250.000€. Allora, qual è il punto? – I tempi irlandesi

Con i normali prezzi delle case ormai fuori portata per molti, l’opportunità di possedere un’intera isola per soli € 250.000 sembra probabilmente troppo bella per essere vera, giusto?

Questo è esattamente ciò che sembra essere in offerta, con la vendita di Inishparran – o Page’s Island come è conosciuta localmente – un’isola interna di circa 20 acri, a cui si accede da una strada rialzata sottomarina, sul Lough Derg a Mountshannon, Co Clare. Niente più traffico. Niente più vicini. Solo pace e tranquillità e la possibilità di ritrovare veramente se stessi perché non c’è nessun altro in giro. O c’è?

Un attento esame dei termini e delle condizioni comporterà più di un avvertimento per il potenziale acquirente.

il retro della cabina

Innanzitutto, c’è la questione di dove vivrai sull’isola stessa. Originariamente un cottage di pescatori sul terreno, è stato ampliato negli anni ’90 per includere una capanna di tronchi con cucina, soggiorno, camera da letto, bagno e zona notte soppalcata. La cabina, sebbene in cattive condizioni, ha il permesso di ristrutturarla, secondo l’agente di vendita Noel Hogan di Brian Twohy Auctioneers.

Poiché l’isola è considerata un’area di conservazione speciale dal National Parks & Wildlife Service, tuttavia, afferma Hogan, è improbabile che tu ottenga il permesso di pianificazione per espandere la cabina o costruire altrove sull’isola. Pertanto, sarai limitato a 50 mq (538 mq) di spazio in cabina.

Inoltre, poiché la vecchia capanna del pescatore fa parte della proprietà, chi pesca sul lago ha accesso a quella parte della proprietà quando vuole, il che significa che puoi inciampare nella cucina per vedere uno sconosciuto. Ho già impostato la caldaia.

Pagina Isola

Terra dell’isola

L’accesso all’isola avviene tramite un diritto di precedenza registrato ma è necessario un veicolo a quattro ruote motrici per superarlo, anche se nei mesi più asciutti un’auto può essere sufficiente, a seconda dell’elenco del concessionario. Ovviamente puoi anche raggiungere l’isola in barca, poiché vicino alla cabina c’è un porto turistico.

La cabina non ha elettricità ma ha un approvvigionamento idrico temporaneo e una fossa settica. I proprietari vivono all’estero e usano la capanna come casa per le vacanze da circa 40 anni, dice Hogan. Sebbene sia improbabile che sia una casa da sogno, questa proprietà potrebbe essere un luogo di vacanza ideale per gli appassionati di pesca che desiderano aprire la propria casa per fare amicizia con persone affini sul Lough Derg.