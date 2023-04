“Sto solo cercando una chiusura”: uomo cerca papà che ha lasciato la famiglia 60 anni fa, Notizie di Singapore

Un uomo spera di riconnettersi con il suo padre biologico e tutti i membri della famiglia perduti da tempo.

L’azionista di Stomp Ho Kee Huat, che compie 64 anni a maggio, ha ammesso che suo padre potrebbe non essere più in giro, ma apprezzerebbe una chiusura.

Kee Huat decide di chiedere aiuto a Stomp dopo aver letto di una riuscita riunione tra due amici. La coppia, entrambi ormai settantenni, era stata allontanata per 53 anni ma si è ricollegata con l’aiuto di Stomp.

Ki Huat ha detto che era “molto giovane” quando suo padre ha lasciato sua madre, all’età di 21 anni. Non riesce a ricordare l’anno esatto, ma ha detto che erano gli anni ’60.

Suo padre, il signor Ho Wah Suan, è probabile che ora abbia ottant’anni e novant’anni.

“Forse è già morto”, disse Ki Huat, “non lo so. Non ne ho idea”.

“Sto solo cercando la chiusura, se c’è ancora, e vorrei sapere perché ha lasciato mia madre allora.

“Onestamente, non credo che sia ancora in giro. Ma forse posso in qualche modo relazionarmi con i suoi figli ancora in vita perché potrebbero essere i miei fratelli.”

Ecco l’ultima posizione nota del signor Ho Wah Suan:

Lotto 0474, Kg Bean Rock.

Eyre Macine. Ponziano, 001474. Johor.

Etnia: cinese

Dialetto: hainanese

Ki Huat ha detto a Stomp: “Ho solo una fotografia di mio padre della sua giovinezza e ho avuto difficoltà a produrla con il negativo che mia madre aveva lasciato.

“Non ho grandi speranze ma sto solo tentando la fortuna, forse c’è un barlume di speranza alla fine del tunnel.

“Non cerco miracoli, ma se ci fossero miracoli, probabilmente avrei una qualche forma di chiusura. In caso contrario, la vita andrebbe avanti”.

Se sei il signor Ho Wah Suan o hai informazioni su di lui, contatta Stomp all’indirizzo [email protected] o WhatsApp 9384 3761.

