I rendering di Sony Xperia 10 V sono emersi online e non mostrano modifiche rispetto al predecessore

Le modifiche al design tendono ad essere il modo in cui i marchi fanno risaltare i loro nuovi smartphone dalla massa. Ma spesso vedi serie di smartphone che non cambiano molto nelle generazioni successive. Sony Ho ampiamente seguito questo principio Serie Sony Xperia hardware.

In altre parole, non è troppo sorprendente sentire che gli smartphone Sony Xperia di quest’anno potrebbero non sembrare così diversi dai loro predecessori. Come rivelato thetechoutlook.comIl Sony Xperia 10 V è praticamente identico al Sony Xperia 10 IV. Ottieni le stesse cornici spesse superiore e inferiore, che consentono al telefono di visualizzare una fotocamera frontale senza tacca. Anche i pulsanti, il vassoio della SIM e le porte sono nella stessa posizione.

Tuttavia, la fonte afferma che le dimensioni del telefono sono 153,3 x 68,4 x 8,5 mm. Questo lo rende leggermente più grande del suo predecessore, quindi potrebbero esserci modifiche evidenti ai componenti interni. Ad esempio, l’Xperia 10 V può avere una batteria più grande dell’Xperia 10 IV (5000 mAh). Può anche avere più spazio di archiviazione, RAM, uno schermo più grande o fotocamere migliori.

Naturalmente, non abbiamo ancora informazioni solide sulle specifiche e sulle caratteristiche, quindi tutto ciò che possiamo fare è speculare. Ma cosa pensi che il nuovo paradigma possa cambiare? C’è una caratteristica che ritieni lo renderebbe un acquisto utile? Condividi i tuoi pensieri nei commenti qui sotto e resta sintonizzato con TechNave per ulteriori aggiornamenti su questo telefono.