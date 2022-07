Clement, a 15 anni, è il più giovane scapolo della Normandia

libertà Kayne guarda le mie notizie

Segui questi media

Clement, allievo della Joan of Arc High School di Caen (Calvados), ha conseguito la laurea in matematica, fisica e chimica due anni prima del previsto. © Christophe Jacquet – Libertà

Il Risultati di maturità È stato presentato martedì 7 luglio 2022 in tutta la Francia. in Normandia28.692 studenti delle scuole superiori hanno conseguito il diploma, di cui quasi 16.000 nel mainstream.

Tra questi troviamo Clément Lescaudey de Maneville. Ha 15 anni e 7 mesi, è lui lo scapolo più giovane nella regione quest’anno, secondo l’accademia.

La distinzione è quasi indifferente.

Lo trovo divertente, ma non aggiunge molto.

sempre uno scout

Pochi giorni dopo, il ragazzone, in piedi e sorridente dietro i suoi occhiali rotondi, sembra scomparso. Seduto sul balcone della nuova casa di famiglia, in fase di ristrutturazione, a CarpictoChiudere peperoncino di Cayenna (Calvados) E dall’aeroportoSta aspettando di andare al campo di ricognizione. Due settimane e mezzo di “Life in Nature”, nelle Ardenne, tra una trentina di membri del team. Quattro anni di esplorazione “gli hanno permesso di imparare a gestire”. E per fare amici “simpatici”.

Ne ha trovati alcuni alla Joan of Arc High School di Caen, non lontano dallo stadio di Ornano. Fu lì, nel primo e nell’ultimo anno, che Clemente si preparava al diploma di maturità. Senza troppe pressioni evidenti. Nonostante l’apprendimento a distanza nel 2021, il virus Covid-19 è destinato a farlo.

Il liceo lo ha accompagnato bene, giudicando sua madre Charlotte, ma “è riuscito a cavarsela da solo”. Lavorando in parte da casa e con una mentalità scientifica come evidenziato da “The Baccalaureate”, si aspettava che lei lo aiutasse di più.

Aveva il controllo. È molto indipendente, possiamo fidarci di lui.

Kleiman riassume: “Ho potuto comunque lavorare e andare avanti senza problemi. »

Video: Attualmente in Actu

Ricorda bene, inoltre

I suoi risultati derivano da questo. Il più giovane ad avere un diploma di maturità normanno ottiene un’ottima menzione. Leggermente: 16.01 in media. “La giuria gli ha assegnato 17 punti [qui lui manquaient, sur 1600 au total] Con le valutazioni dei suoi risultati scolastici”, dice sua madre. Clement si aspettava di meno. “Volevo ottenere lode”, dice, deluso dopo il suo esame di fisica. La materia era difficile. “Ne aveva 17. Come in matematica, l’altra sua specializzazione , che ha più strutture e gusto. Aveva un po’ di filosofia, e non proprio cose sue. Nel corso dell’anno, “non ho potuto rispondere completamente alle domande poste”, ammette.

Il brillante linguaggio orale, la principale innovazione del nuovo diploma di maturità, è andato ancora meglio. “All’inizio non ne avevo paura”, giura Kleiman, calmo come sempre. “Puoi scegliere i materiali del tuo corso, anche se non hai molto tempo” per prepararli. Ha lavorato su sottomarini subacquei, dove si trattava di compressione e spinta Archimede, e su motori di raffreddamento.

Buoni voti “senza lavoro”

A Carpiquet, il ramo della famiglia Lescaudey ha tre figli. Tra questi, Clément è l’unico a saltare le lezioni. Questi due anni sono delle anticipazioni che gli permettono di passare e togliere il diploma di maturità prima della sorella maggiore, che sta entrando nell’ultimo anno. “Dato che sapeva leggere e scrivere non appena tornava a scuola”, dice Charlotte, lui, come molti bambini fin dalla tenera età, evita la paralisi cerebrale. Fu Sophie, la sua amante all’epoca da parte di Montpellier, a scoprirlo.

Raro, è saltato in seconda classe al college. continuo 5e. “Tutto è iniziato con una poesia da imparare”, inizia Charlotte. Kleiman condivide: “Non ci ho lavorato e ne avevo 20” Il bravo studente ammette:

Non facevo molto in classe, mi annoiavo.

All’interno dell’istituto, a Chartres, un appuntamento con uno psichiatra e un test del QI hanno dimostrato che aveva un’ottima memoria, come ha spiegato sua madre, e che non aveva nulla da fare per essere molto bravo. Il collegio decide di spostarlo in 4e, ed è lì che doveva andare a lavorare, per fare gli sforzi che gli erano costati fino a quel momento. “Mi hai motivato.” Ma, all’epoca, anche i rapporti con gli altri erano “un po’ complicati”. Secondo Charlotte, “Ho sentito la differenza di età”.

In preparazione a Caen all’inizio dell’anno scolastico

Trasferirsi al Calvados per perseguire i cambiamenti di carriera dei suoi genitori è stato un salvavita. “Nessuno era più consapevole dei suoi due anni di anticipo. Al liceo, il divario era meno pronunciato e la sua situazione era meno eccezionale. Alla fine, la sua classe aveva tre baby boomer del 2006. “

Clement compirà 16 anni a novembre. Al momento, non si mostra molto. All’inizio dell’anno scolastico si iscrive alla classe propedeutica al PCSI (Fisica, Chimica e Scienze dell’Ingegneria) presso il Lycée Victor Hugo di Caen, via Parcoursup “Senza Difficoltà”. E non sai cosa fare dopo.

Suo padre, Gayle, interviene dopo una sessione di prove di Blacko:

È positivo che ciò avvenga a livello locale. Abbiamo preferito prepararci a Caen, perché Clemente era ancora giovane.

Per partire ovviamente.

Questo articolo ti è stato utile? Sappi che puoi seguire Liberté Caen nello spazio notizia . Con un clic, dopo la registrazione, troverai tutte le novità delle tue città e dei tuoi marchi preferiti.