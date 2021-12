Cinque cose da sapere prima dell’inizio della stagione sciistica della Coppa del Mondo

Il difensore del Crystal Globe è il francese

Sei mesi dopo la nascita di suo figlio, si è aggiudicata due titoli mondiali. Un globo di cristallo. L’attuale regina della disciplina, Axel Gachet Molarit, ricomincia quest’anno per una nuova stagione, all’età di 29 anni, ma non dovrebbe essere coinvolta in tutti gli eventi sprint. La pattinatrice di Arêches-Beaufort, due volte campionessa del mondo, ha comunque iniziato bene la sua stagione vincendo la verticale della Coupe de France a Courchevel per il suo recupero.