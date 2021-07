Giochi Olimpici – Nuoto: l’americano Finke è il primo atleta olimpico negli 800 metri. Gratuito

29.07.2021 | 04:59

In una gara in cui quattro nuotatori hanno portato medaglie agli ultimi metri, Robert Fink ha vinto la sua prima medaglia d’oro negli 800 metri. ai Giochi Olimpici.

Robert Fink è stato il vincitore dell’emozionante finale degli 800 metri. Freestyle a Tokyo ed è diventato il primo giocatore olimpico nella storia di questo sport ad essere lanciato quest’anno nel programma olimpico.

In una gara in cui quattro nuotatori hanno portato le medaglie all’ultimo metro, l’americano ha vinto per 7:41.87, lasciando il secondo posto al campione del mondo italiano Gregorio Paltrinieri, che ha preso i primi 700 metri. (7:42.11) e il terzo ucraino, Mikhail Romantsuk (7:42.33). Sebbene sia entrato per primo negli ultimi 50 ace, il tedesco Florian Philbrück è stato squalificato dal podio in finale, finendo quarto.

Da segnalare che poco prima dei Giochi Palternieri ha avuto un grave problema di salute (mononucleosi infettiva) e le sue condizioni sono state chiamate in causa. È arrivato a malapena alla finale (ottava) finale, ma ha scelto una tattica con un inizio molto veloce, che gli ha quasi regalato la vittoria. Tuttavia, Finke ha ottenuto un ottimo traguardo e ha assegnato agli Stati Uniti la sua prima medaglia d’oro olimpica sulla lunga distanza (dai 400 metri in su) dal 1984.

Risultati finali negli 800m. uomini liberi

Robert Fink (USA) 7: 41,87 Gregorio Paltrinieri (Italia) 7:42.11 Mikhail Romantsuk (Ucraina) 7: 42.33 Florian Willbrook (Germania) 7: 42.68 Jack McLaughlin (Australia) 19:45 Serhiy Frolov (Ucraina) 7: 45.11 Felix Obeck (Austria) 7:49.14 Guillermo Costa (Brasile) 7:53.31

Fonte: ΑΠΕ – ΜΠΕ

* il Sport 24 Nel cuore dello sport mondiale, alle Olimpiadi di Tokyo. Informazioni e notizie sportive continue sul programma di partecipazione greca, sul medagliere di tutti i paesi partecipanti e sui successi degli atleti greci ai Giochi Olimpici!

Non perdere mai un momento dei Giochi Olimpici seguendoli SPORT24 su Google News!