Italia e Argentina si affronteranno il 1° giugno a Londra!

La Federcalcio europea (UEFA) e la CONMEBOL (CONMEBOL) hanno riferito oggi che i campioni d’Europa incontreranno l’Argentina, vincitrice della Copa America, il 1° giugno a Londra.

La partita, intitolata ‘Finalissima’, è stata concordata a settembre, subito dopo la forte opposizione di UEFA e CONMEBOL ai piani della FIFA di ospitare la Coppa del Mondo ogni due anni.

“C’è una lunga tradizione di cooperazione tra UEFA e Sud America, come dimostrato nel corso degli anni in eventi come la Coppa Artemio Franchi e la Coppa Intercontinentale”, ha affermato il presidente UEFA Aleksander Ceferin.

“Siamo molto orgogliosi di presentare un trofeo così famoso alla squadra nazionale per deliziare gli appassionati di calcio di tutto il mondo”.

Entrambe le squadre hanno battuto i padroni di casa in finale, con l’Italia che ha sconfitto l’Inghilterra a Wembley a luglio, mentre l’Argentina… ha posto fine a un periodo di siccità di 28 anni battendo il Brasile al Maracana.

Le due confederazioni continentali hanno inoltre firmato un esteso “memorandum d’intesa” che durerà fino al 30 giugno 2028.