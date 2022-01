C’est fini tra Raymond Domenech e Estelle Denis!

Raymond Domenech et Estelle Denis, c’est fini ! La giornalista a révélé au Parisien que cela fait “plusieurs mois” que le couple est séparé.

Estelle Denis vit de nouvelles aventures professionnelles, ayant quitté le journalisme sportif pour l’information générale, et de nouvelles aventures personalles!

En effet, interrogée sur sa nouvelle émission, Estelle Midi, sur RMC, par Le Parisien, la giornalista en a profité pour révéler qu’elle n’était plus en couple avec Raymond Domenech, “depuis plusieurs mois”, “un sujet qu’ elle ne souhaite pas commenter » précise le quotidien. Une rupture surprenante, tant le couple, parent de deux enfants (Victoire, 17 ans, et Merlin, 14 ans), semblait soudé. Cependant, en aprile 2021, Public annonçait déjà une rupture de Raymond Domenech et Estelle Denis.

L’on se souvient tous de la demande en mariage rifiutato da Estelle Denis nel 2008, appena dopo l’eliminazione dell’équipe de France di football face à l’Italie. Un moment qui a eu des conséquences… « C’était inapproprié, une vraie erreur de com’… D’autant que cette demande a eu un impact sur la vie et la carrière d’Estelle », révélait Raymond Domenech en 2009 à L’Equipe.

