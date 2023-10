C’è stata un’enorme esplosione nello spazio, ma non sappiamo perché

Il telescopio Hubble ha assistito a un’enorme esplosione intergalattica. Gli scienziati non ne conoscono ancora il motivo. Alcuni credono che le stelle vengano schiacciate dai buchi neri.

Nessuno però ha sentito nulla Esplosione intergalattica È successo di recente. Non ha nulla a che vedere con i recenti satelliti lanciati da Amazon, fortunatamente è successo molto di più. A 3 miliardi di anni luce dalla Terra Per essere precisi. Si scopre che Telescopio Hubble Abbastanza potente da osservare cosa succede lì. Ciò che osservò si chiama a LFBOTl Bagliore transitorio ottico blu veloce. Questo fenomeno porta ad a Un lampo di luce estremamente intenso100 volte più di uno SupernovaChe è accompagnato dal rilascio di onde radio, raggi ultravioletti e raggi X.

La lucentezza scompare dopo pochi giorni, ma il problema è che non ne conosciamo la causa. L’ultimo è molto speciale da alloraÈ successo tra due galassie, a circa 50.000 anni luce dall’uno e 15.000 anni luce dall’altro. Finora, tutti quelli osservati si sono verificati all’interno di una sola galassia. Le misurazioni hanno permesso di misurarne la temperatura a 20.000°Cmolto meno di una supernova.

Nello spazio si è verificata una massiccia esplosione, che gli astronomi non sono ancora riusciti a spiegare

Attualmente esistono due teorie esplicative di questo fenomeno. Il primo è che il lampo di luce proviene da a Una stella schiacciata da un buco nero di massa intermedia. Ciò significa un buco nero La sua massa varia tra 100 e 1000 volte la massa del Sole. La seconda interpretazione tende a kilonova. Questa è l’esplosione risultante dalla collisione tra due Stelle di neutroni. Questo tipo di effetto produce onde gravitazionali misurabili, ma il dispositivo in grado di farlo non era in funzione al momento di LFBOT.

Gli scienziati condurranno ora ulteriori ricerche per cercare di spiegare cosa potrebbe aver portato a una tale esplosione. Questo non sarà un compito facile per Ashley Chrisms, ricercatrice presso l’Agenzia spaziale europea: “Più impariamo sugli LFBOT, più ci sorprendono. […] Questa scoperta solleva più domande che risposte. È necessario ulteriore lavoro per determinare quale delle diverse possibili spiegazioni è quella corretta.

