Nel 2023 il buco dell’ozono sopra l’Antartide sarà tre volte più grande del Brasile

Agenzia spaziale europea Agenzia spaziale europea Il buco dell’ozono, misurato il 16 settembre 2023 dal satellite dell’Agenzia spaziale europea, è uno dei più grandi mai registrati.

ambiente – “Una delle cose più importanti mai registrate.” Il buco dell’ozono sopra l’Antartide, misurato il 16 settembre 2023 dal satellite Sentinel 5P dell’Agenzia spaziale europea (Agenzia spaziale europea) fino a 26 milioni di chilometri quadrati. Che rappresenta un’area tre volte più grande del Brasile.

Lo strato di ozono è una sorta di scudo invisibile che esiste attorno al nostro pianeta. Questo è ciò che assorbe i raggi ultravioletti del sole che rappresentano un pericolo per gli organismi viventi. Senza di essa la vita sulla Terra non sarebbe possibile.

Nel 1985, i ricercatori scoprirono che il buco in questo strato protettivo cresceva anno dopo anno sopra l’Antartide. Da allora, le sostanze presenti nei prodotti di uso quotidiano come frigoriferi, condizionatori e persino aerosol sono state vietate. Questo è ciò che ha permesso all’ozono di riprendersi negli ultimi anni, come vi spieghiamo in questo articolo.

La colpa è dell’eruzione vulcanica di Tonga

Tuttavia, ogni anno durante i mesi invernali si formano buchi nello strato di ozono sulle regioni polari. Durante questo periodo, infatti, si formano le nubi stratosferiche polari, composte da piccoli cristalli di ghiaccio, che impoveriscono la già limitata quantità di ozono sopra i poli, come spiegano i media online. Scienza in diretta.

Ma quest’anno, la formazione del cratere “Tutto è iniziato particolarmente presto e si è sviluppato rapidamente da metà agosto.” Lo riferisce, in un comunicato stampa citato Scienza e futuroAntje Ennis del servizio di monitoraggio atmosferico del programma Copernicus dell’Agenzia spaziale europea.

Rifiuti i cookie associati a contenuti di terze parti attivandoli. Non potrai quindi riprodurre i nostri video che richiedono l’attivazione di cookie di terze parti.

Stai utilizzando un blocco annunci. Ti consigliamo di disattivarlo per poter accedere ai nostri video. READ Il cambiamento climatico sta facendo perdere alle libellule la loro "brillantezza" Non puoi visualizzare questo contenuto per i seguenti motivi: Se non ti trovi in ​​nessuna di queste situazioni, contattaci all’indirizzo [email protected].

Come possiamo spiegare l’enorme dimensione del buco nello strato di ozono quest’anno? I ricercatori dell’Agenzia spaziale europea hanno affermato che ciò potrebbe essere dovuto all’eruzione del vulcano Honga Tonga-Hunghapai, che è esploso con la forza di oltre 100 bombe di Hiroshima e ha generato il pennacchio di eruzione più alto mai registrato quando ha eruttato nel gennaio 2022.

“È possibile che il vapore acqueo possa portare ad un aumento della formazione di nubi stratosferiche polari, dove i clorofluorocarburi (CFC) potrebbero interagire e accelerare la riduzione dell’ozono”. Dato come parte della risposta Antje Ennis.

Rifiuti i cookie associati a contenuti di terze parti attivandoli. Non potrai quindi riprodurre i nostri video che richiedono l’attivazione di cookie di terze parti.

Stai utilizzando un blocco annunci. Ti consigliamo di disattivarlo per poter accedere ai nostri video. Non puoi visualizzare questo contenuto per i seguenti motivi: Se non ti trovi in ​​nessuna di queste situazioni, contattaci all’indirizzo [email protected].

Ma gli scienziati confermano che non c’è motivo di preoccuparsi, perché l’area sotto questa scappatoia è quasi disabitata e dovrebbe essere chiusa entro pochi mesi. Se i livelli di CFC (uno dei gas che riducono maggiormente lo strato di ozono) rimangono stabili, il nostro strato di ozono dovrebbe ripristinarsi completamente entro quarant’anni.

Vedi anche su HuffPost :